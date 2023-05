Gelsenkirchen: 43-Jährige in Horst mit Holzlatte attackiert

Gelsenkirchen. Mit einer Holzlatte hat ein Unbekannter in der Nacht zum Samstag in Gelsenkirchen-Horst eine Frau attackiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein gewalttätiger Unbekannter hat in der Nacht zum Samstag gegen 3.20 Uhr in Gelsenkirchen-Horst eine 43-jährige Gelsenkirchenerin auf offener Straße schwer verletzt. Zeugen hatten beobachtet, wie der Mann auf der Schlangenwallstraße in Höhe der Hausnummer 44 die Frau mit einer Holzlatte attackierte. Er schlug mehrfach mit der Latte auf sie ein. Wie es dazu kam, ob die beiden einander kannten, ist nach Angaben der Polizei noch unklar.

Zu den schweren Verletzungen bei der Frau zählt unter anderem ein Knochenbruch an der linken Hand. Sie musste per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der aggressive Mann flüchtete in Richtung Devensstraße. Leider gibt es von den Zeugen nur eine dürftige Beschreibung des Flüchtigen: Es handelt sich um einen Mann, der einen grünen Pullover trug. Die Polizei bittet daher dringend um Mithilfe bei der Fahndung. Wer Angaben zum Sachverhalt machen kann, wird gebeten sich so schnell wie möglich unter 0209 365 7512 beim Kriminalkommissariat oder 0209365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

