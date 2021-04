Gelsenkirchen: 37-Jähriger nach Schlägerei im Krankenhaus

In Gelsenkirchen ist es zu einer Schlägerei unter Männern gekommen. Ein Beteiligter kam ins Krankenhaus.

Zu einer Schlägerei zwischen Männer ist es am Mittwoch, 21. April, in Gelsenkirchen gekommen. Einer der Beteiligten musste ins Krankenhaus.

Gelsenkirchener Polizei kann Identität des Schlägers ermitteln

Der Streit entbrannte am Mittwoch gegen 21.30 Uhr zwischen zwei Männern auf der Wanner Straße im Stadtteil Bulmke. Dabei schlug ein 43-jähriger Essener auf einen 37 Jahre alten Gelsenkirchener ein und verletzte ihn leicht. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Schläger flüchtete, konnte aber schließlich ermittelt werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.