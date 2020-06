Gelsenkirchen: 37-Jähriger Mann läuft über parkende Autos

Gelsenkirchen. Die Polizei Gelsenkirchen stellt den Tatverdächtigen nach der Beschädigung an zwölf Fahrzeugen. Weitere Geschädigte Horst sollen sich melden.

In der Nacht zum Pfingstmontag kam es zu Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen in Horst. Gegen 1.45 Uhr meldete sich ein Zeuge von der Grabbestraße. Er beobachtete, wie ein Tatverdächtiger Fahrzeuge beschädigte, indem er über Autos lief und Spiegel abtrat. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 37-jähriger Gelsenkirchener in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden.

Strafverfahren ist eingeleitet

Bislang konnten zwölf beschädigte Pkw festgestellt werden. Mögliche weitere Geschädigte sollen sich bei der Polizei Gelsenkirchen melden. Der Täter muss mit einer Strafanzeige rechnen.