Gelsenkirchen: 35-Jähriger versucht, Frau den Hund zu klauen

Gelsenkirchen-Horst. Gleich mehrere Anzeigen kassierte ein 35-Jähriger in Gelsenkirchen. Er versuchte zunächst, einer Frau den Hund zu stehlen. Dann randalierte er.

Traurige Bilanz nach einem Polizeieinsatz in Gelsenkirchen-Horst. Gegen einen 35-Jährigen schrieben die Polizisten gleich mehrere Anzeigen: wegen versuchten Diebstahls, versuchter Körperverletzung, Beleidigung und wegen Widerstands gegen Polizeibeamte.

Alles begann damit, dass der Mann am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr an der Essener Straße, Ecke Turfstraße, versuchte, den Hund einer Frau zu entwenden. Dabei wurde er, so beschreibt es der Polizeibericht, von einem Passanten an der Tat gehindert. Daraufhin wurde der offenbar alkoholisierte Mann aggressiver und versuchte, den Zeugen zu schlagen.

Polizei Gelsenkirchen brachte Mann ins Gewahrsam

Als die alarmierte Polizei hinzukam, beruhigte sich der 35-Jährige nicht. Nun beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten und missachtete jegliche Anweisungen. Eine störungsfreie Klärung des Sachverhalts war aufgrund des aggressiven und gewaltbereiten Verhaltens des Täters laut Polizei nur schwer möglich.

Aus diesem Grund wurden ihm zunächst Handschellen angelegt. Dies hinderte den Randalierer dennoch nicht daran, weiterhin aggressiv zu handeln. So versuchte er trotz Handschellen einen Polizisten durch einen Kopfstoß anzugreifen und zu verletzen. Um weitere strafbare Handlungen zu verhindern, wurde er anschließend ins Gewahrsam gebracht.