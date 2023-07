Gelsenkirchen: 3. Raubversuch mit Schusswaffe in zwei Tagen

Gelsenkirchen-Hassel. Wieder hat ein Räuber im Stadtnorden von Gelsenkirchen zugeschlagen. Zum zweiten Mal geriet ein Kiosk ins Visier des Täters.

Erneut hat ein bewaffneter Räuber im Gelsenkirchener Norden zugeschlagen. Es ist die dritte Tat innerhalb von zwei Tagen.

Räuber mit Schusswaffe überfällt Kiosk in Gelsenkirchen-Hassel

Dieses Mal schlug ein unbekannter Mann am Donnerstag, 27. Juli, mit Schusswaffe im Anschlag an einem Kiosk im Stadtteil Hassel zu. Vermummt betrat der Unbekannte gegen 23.10 Uhr den Verkaufsraum des Geschäfts an der Polsumer Straße und forderte den 27-jährigen Kassierer auf, die Kasse zu öffnen. Als der Angestellte sich weigerte, flüchtete der Täter ohne Beute zu Fuß in die Brennackerstraße.

Erst am Mittwoch hatte es in Hassel und Buer zwei Raubzüge gegeben. Der Tatverdächtige war ebenfalls mit einer Schusswaffe bewaffnet und flüchtete jeweils auf einem Fahrrad.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Der Räuber ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,80 bis 1,90 Meter groß, hat eine kräftige Statur und war bekleidet mit einem auffälligen orange-roten Kapuzenpullover, einer schwarzen Hose, einer blauen Gesichtsmaske sowie schwarzen Schuhen.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen