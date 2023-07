Gelsenkirchen: 25.404 Menschen sind ohne Job

Gelsenkirchen. Die Arbeitslosenquote in Gelsenkirchen ist gestiegen. Agentur-Chefin Annette Höltermann nennt die Gründe dafür.

Die schwache Wirtschaftsentwicklung in Deutschland erfasst zusehends auch den Arbeitsmarkt. Ein Trend, der sich auch und gerade in Gelsenkirchen wiederfindet.

In Gelsenkirchen waren nach Angaben der hiesigen Arbeitsagentur im Juni 19.231 Menschen ohne Arbeit, das entspricht einer Arbeitslosenquote von 14,5 Prozent und einem Anstieg um 0,2 Prozentpunkte im Vergleich zum Mai dieses Jahres. Demnach waren im Juni 313 Menschen (+1,7 Prozent) mehr ohne Arbeit. Gegenüber dem Vorjahresmonat hat die Arbeitslosigkeit hier um 1.043 Menschen zugenommen (+5,7 Prozent).

Arbeitslosigkeit: Frühe Ferien, beendete Ausbildungen, Ende befristeter Verträge

Die tatsächliche Zahl arbeitsloser Menschen ist allerdings weitaus höher. Rechnet man Qualifizierungsmaßnahmen und Fortbildungen heraus, so sind in Gelsenkirchen 25.404 Menschen ohne Job, 259 mehr als im Vormonat und 1095 mehr als im Juni 2022. Das entspricht einer Unterbeschäftigungsquote von 18,5 Prozent.

Maßgeblich für diesen Anstieg ist nach Angaben der Gelsenkirchener Agentur-Chefin Annette Höltermann der sehr frühe Beginn der Sommerferien, durch den einige für den Sommer saisonal typische Entwicklungen einen Monat früher eingesetzt hätten. „Viele duale Ausbildungsgänge haben dadurch bereits einen Monat früher ihre Abschlussprüfungen durchgeführt, zur Jahresmitte laufen oftmals befristete Verträge aus und es werden weniger Neueinstellungen in der Zeit der Sommerferien vorgenommen.“

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Ein Blick auf den lokalen Ausbildungsmarkt: Im Juni sind noch 676 junge Erwachsene auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz und wissen aktuell noch nicht, wie es nach den Sommerferien weitergehen wird. Dem gegenüber stehen 564 unbesetzte Ausbildungsstellen. Selbst rein ein rechnerisch kann also nicht jedem Jugendlichen ein Ausbildungsplatz zugeordnet werden.

Der aktuelle Bestand an offenen Stellen in Gelsenkirchen beläuft sich auf 1.376, ein Plus von 34 Stellen gegenüber Mai.

Deutschlandweit lag die Zahl der Arbeitslosen im Juni rund 2,56 Millionen (5,5 Prozent), 11.000 mehr als im Mai und 192.000 mehr als vor einem Jahr.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen