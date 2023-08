Gelsenkirchen: 24-Jähriger Geld aus den Händen gerissen

Gelsenkirchen-Schalke. Ihre Gutgläubigkeit hat eine Gelsenkirchenerin um eine dreistellige Geldsumme gebracht. So ging der Dieb mit dem Holland-Akzent vor.

Ohne jeglichen Argwohn ist eine Frau in Gelsenkirchen der Bitte eines Mannes nachgekommen, ihm Geld zu wechseln. Ihre Hilfsbereitschaft musste die 24-Jährige teuer bezahlen, ihr Geld ist weg.

Hilfsbereite Gelsenkirchenerin (24) fällt auf Geldwechsel-Trick an Schalker Meile herein

Die Frau ist von dem gesuchten Dieb am Donnerstag, 17. August, gegen 22 Uhr an der Kurt-Schumacher-Straße in Schalke angesprochen worden. Er bat sie darum bat, einen dreistelligen Geldbetrag zu wechseln. Da die 24-Jährige dem Mann behilflich sein wollte, ging sie mit ihm zu einer Bankfiliale an der Grillostraße, wo sie die Summe abholte. Anschließend verließen die beiden wieder die Filiale und gingen um eine Ecke, um das Geld zu tauschen.

In dem Moment, in welchem die Frau das vermeintliche Wechselgeld aber hervorholte, griff der Unbekannte danach und floh mit seiner Beute. Am nächsten Tag erstattete die 24-Jährige Anzeige bei der Polizei.

Der Mann war etwa 30 bis 40 Jahre alt, hatte sehr dichte Augenbrauen, eine sich oben andeutende Glatze mit einem grauen kurzen Haarkranz, einen dicht gewachsenen Sieben-Tage-Bart und er trug zudem eine auffällige rot-schwarze Jacke der Marke „Jack Wolfskin“. Zudem sprach der Mann Deutsch mit einem niederländischen Akzent.

Zeugenhinweise an die Polizei unter: 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

