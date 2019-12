Gelsenkirchen 2019 – der Rückblick: Was im Januar geschah

Der Gelsenkirchener Jahresrückblick in chronologischer Reihenfolge – zum Auftakt: Januar 2019.

Marlo heißt das Gelsenkirchener Neujahrsbaby. Er wird um 0.12 Uhr im Marienhospital in Ückendorf geboren, ist 3370 Gramm schwer und 52 Zentimeter klein. Eltern sind Julia und Timo Berlinski aus Wattenscheid.

In einem Gemeinschaftsraum des Theodor-Hoffmann-Hauses an der Borgswiese in Gelsenkirchen-Erle ist in der Silvesternacht ein Feuer ausgebrochen. Foto: Feuerwehr Gelsenkirchen

Kein Jahreswechsel, ohne dass Polizei und Feuerwehr nicht alle Hände voll zu tun haben. Besonders dramatisch: ein Löscheinsatz in Erle. In einem Gemeinschaftsraum des Theodor-Hoffmann-Hauses an der Borgswiese ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rettet 19 Heimbewohner, teilweise vom Balkon. Drei Männer werden in eine Klinik eingeliefert.

Schreckliche Nachricht zum Jahresbeginn: Ein anderthalb Jahre alter Junge aus Gelsenkirchen, der in Plettenberg offenbar schwer misshandelt wurde, stirbt am 2. Januar beim Transport in die Universitätsklinik Essen. Die Stadt hatte das Kind im Juli 2018 aus der Familie geholt. Seit August 2018 lebte es bei einer professionellen Pflegefamilie in Plettenberg. Der Pflegevater wird wegen des Verdachts auf Körperverletzung mit Todesfolge in Untersuchungshaft genommen.

WAZ-Leser Knut Frank will bei der Stadt erreichen, dass das Kürzel „IS“ in Autokennzeichen verboten wird – wegen der Terrororganisation Islamischer Staat. Die Stadt lehnt das ab. 200 Autos fahren in Gelsenkirchen mit der Kombination GE-IS herum. Zum Vergleich: 480 Fahrzeuge haben GE-IL als Kennzeichen.

Wie Anfang Januar bekannt wird, waren Mia und Ben die beliebtesten Vornamen in Gelsenkirchen 2018. Auf den Plätzen dahinter folgen bei den Mädchen Lina und Mila, bei den Jungen Leon und Milan.

Im Gelsenkirchener Zentralbad ist Anfang Januar ein fünfjähriges Mädchen ertrunken. Foto: Olaf Ziegler / Funke Foto Services GmbH

Ein fünfjähriges Mädchen ertrinkt am 5. Januar im Zentralbad. Eine Schwimmmeisterin entdeckt das leblose Kind. Alle Rettungsversuche kommen zu spät.

Und noch eine schreckliche Nachricht: In Heßler wird ein drei Monate alter Säugling tot aufgefunden. Die Mutter kommt in Untersuchungshaft. Sie hatte 2,44 Promille Alkohol im Blut. Eine Obduktion des Säuglings ergab erhebliche Schädelverletzungen.

Wie steht es eigentlich um die E-Mobilität in Gelsenkirchen? Noch sind E-Autos eine Seltenheit. In Gelsenkirchen sind 903 Elektrofahrzeuge zugelassen, lediglich 142 davon fahren ausschließlich mit Strom. Es gibt in GE neun Ladestationen.

Jeweils hoher Besuch bei den Neujahrsempfängen der großen Parteien: Zur SPD kommt Bundesjustizministerin Katarina Barley, zur CDU die Ministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner.

Susanne Neumann, Gelsenkirchens berühmteste Putzfrau, ist im Alter von 59 Jahren gestorben. Foto: Roland Weihrauch / dpa

Die Stadt trauert um Susanne Neumann. Die bekannteste Putzfrau Deutschlands stirbt am 13. Januar im Alter von 59 Jahren am Krebs.

Die monumentale Heilig-Kreuz-Kirche wird umgebaut in einen spektakulären Saal für Konzerte, Kabarett, Kongresse. Kosten: 12,3 Millionen Euro.

Der Soziale Arbeitsmarkt startet. Zu Beginn werden direkt 24 Arbeitsverträge unterzeichnet; zum Ende des Jahres werden es 550 sein.

Jede fünfte Grundschule ist ohne Chef: Acht der 39 Einrichtungen müssen – Stand Januar – ohne Rektor auskommen.

Michael Schulz bleibt Generalintendant des Musiktheaters im Revier. Er unterschreibt einen Vertrag für weitere vier Jahre. Ebenfalls einen Vier-Jahres-Vertrag unterzeichnet der italienische Choreograph Giuseppe Spota. Er übernimmt im Sommer die Position der US-Amerikanerin Bridget Breiner als Ballettdirektor am MiR.

„Tatmittel Messer“ – unter diesem Stichwort zeichnet sich nach Angaben der Polizei Gelsenkirchen eine besorgniserregende Entwicklung ab: „Messer werden immer öfter als Tatmittel eingesetzt“, sagt Torsten Sziesze, Sprecher der Polizei. „Wir haben von 2017 auf 2018 nahezu eine Verdoppelung festgestellt.“ Das Spektrum der Taten reicht dabei von „Bedrohung über Raub und räuberische Erpressung bis hin zu Körperverletzung.

Die höhere Grundsteuer wird wirksam: Der neue Hebesatz von 675 Prozent trifft Eigentümer und Mieter. Der Durchschnittshaushalt wird mit etwa 110 Euro mehr im Jahr belastet.

BP verspricht: Die Produktion der umstrittenen Ölpellets in Scholven endet 2022.

Ein Stadtteil diskutiert über eine Farbe: An dem Blau des neuen Kundencenters am ZOB in Buer scheiden sich die Geister. Viele Bürger sind irritiert, Politiker verwundert.

Ein Filmpalast feiert Geburtstag: Die Schauburg in Buer wurde vor 90 Jahren eröffnet. Sie überlebte unzerstört den Krieg und hielt der Multiplex-Konkurrenz stand.