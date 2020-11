Gelsenkirchen: 1922 Verstöße gegen Corona-Regeln geahndet

Seit Inkrafttreten der ersten Coronaschutzverordnung im Frühjahr wurden in Gelsenkirchen bis zum 24. November insgesamt 1922 Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben, die einen Bußgeldbescheid nach sich ziehen.

Wegen Verstößen gegen die Hygiene- sowie Abstandsregeln, unerlaubten Veranstaltungen, Zusammentreffen im öffentlichen Raum und Verstößen gegen die Schließung von Gastronomiebetrieben wurden die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes immer wieder tätig.

Bußgelder in Höhe von 630.905 gegen Corona-Regelbrecher in Gelsenkirchen ausgesprochen

Seit Inkrafttreten der Maskenpflicht wurden 716 Verstöße mit Verwarnungs- sowie Bußgeldern geahndet. „Das Verwarnungsgeld beträgt 50 Euro, bei einem Verstoß gegen die Maskenpflicht im ÖPNV ist mit einem Bußgeld in Höhe von 150 Euro zu rechnen. Rein rechnerisch ergibt sich daraus eine Bußgeldhöhe von 630.905 Euro. Da ein Teil der Bußgelder vermutlich in ein Klageverfahren oder auch ein Mahnverfahren mündet, bleibt offen, ob diese Summe tatsächlich vereinnahmt werden kann. Wird ein Bußgeld in einem Gerichtsverfahren festgelegt, fließt das Geld zudem nicht in den Haushalt der Stadt sondern in die Staatskasse“, erklärt Stadtsprecher Martin Schulmann auf Nachfrage unserer Redaktion.

Am 2. Oktober lag die Zahl der Verstöße bei 1379. In der Summe ging es bis zu diesem Zeitpunkt um einen Betrag von insgesamt 443.665 Euro.

Welche Herausforderungen der jüngste Beschluss zur Verlängerung des Teil-Lockdowns im Dezember und zu den verschärften Regelungen in Corona-Hotspots für den Kommunalen Ordnungsdienst mit sich bringt, ist noch nicht absehbar.