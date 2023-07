Gelsenkirchen: 19-Jährige zeigt Vergewaltigung an

Gelsenkirchen-Horst. Anzeige wegen Vergewaltigung erstattet hat eine 19-jährige Gelsenkirchenerin. Die Aufklärung des Falles wird wohl schwierig – die Gründe dafür.

Die Polizei ermittelt in einem Fall von Vergewaltigung. Eine 19-jährige Gelsenkirchenerin hat Anzeige gestellt. Problematisch machen die Ermittlungen wohl die Erinnerungslücken der jungen Frau.

Wie dem Polizeibericht zu entnehmen ist, wurde die Gelsenkirchenerin am Freitag, 7. Juli, von einem unbekannten Mann angegriffen und sexuell missbraucht. Die Straftat hat sich demnach an der Buerer Straße im Stadtteil Horst ereignet. Erst am Tag darauf erschien die 19-jährige Gelsenkirchenerin in Begleitung bei der Polizeibehörde und erstattete Anzeige wegen Vergewaltigung.

Zeugenaufruf nach angezeigter Vergewaltigung an der Buerer Straße in Gelsenkirchen

Wie aus der Polizeimeldung hervorgeht, kann die Gelsenkirchenerin Tatzeit und andere Details nur vage angeben, möglicherweise ein Indiz für ein erlittenes Trauma. Der Tatzeitraum erstreckt sich am Freitag in etwa von 15.15 Uhr bis 21.05 Uhr. Die Beschreibung des Täters ist wenig aufschlussreich, daher hat die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet. Der Tatverdächtige ist etwa 21 bis 22 Jahre alt, hatte dunkelbraune Haare und dunkle, braune Haare an den Armen. Lesetipp:Gewalt gegen Frauen: 800 Fälle in diesem Jahr in Gelsenkirchen

Üblicherweise wird zur Beweis- und Spurensicherung die Kleidung des Opfers sichergestellt, spezialisierte Ärztinnen untersuchen die Betroffenen, um Verletzungen und Spuren zu dokumentieren. All das dient dazu, den oder die Tatverdächtigen zu überführen, etwa anhand eines DNA-Abgleiches. Zeitverzug, das Wechseln der Kleidung, deren Reinigung und Duschen zerstören aber Spuren.

In der polizeilichen Kriminalstatistik für Gelsenkirchen sind 53 angezeigte Fälle von Vergewaltigung, sexuellem Missbrauch und sexueller Nötigung erfasst. Die Dunkelziffer dürfte weitaus höher liegen. Im Jahr 2022 gab es in Deutschland 12.004 Opfer von Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexuellem Übergriff im besonders schweren Fall einschließlich mit Todesfolge nach Paragraf 177, 178 StGB.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise an: 0209 365 7112 oder 0209 365 8240.

