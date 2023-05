Gelsenkirchen: 18-Jährigen im Linienbus bedroht und beraubt

Gelsenkirchen. In einem Linienbus der Bogestra kam es in Gelsenkirchen am Samstag zu einem Überfall auf einen 18-Jährigen. Wie die Täter gefasst wurden.

In einem Bus der Bogestra wurde ein 18-jähriger in Gelsenkirchen am Samstag, 6. Mai, gegen 19.36 Uhr von einem jugendlichen Duo (16 und 17 Jahre) überfallen. Die beiden hatten den jungen Mann angesprochen und bedroht. Mit Verweis auf eine im Hosenbund steckende Schusswaffe forderten sie die Herausgabe dessen Uhr. Der 18-jährige gab sie den Jungen.

Aus Angst vor der Waffe stieg der Geschädigte an der nächsten Haltestelle im Stadtteil Schalke aus und verständigte umgehend die Polizei. Diese rückte sofort aus und konnte die Tatverdächtigen, zwei 16- und 17 Jahre alte Gelsenkirchener, noch im Bus sitzend festnehmen. Bei dem 17-Jährigen wurde die Schusswaffe – eine Gas-/Schreckschusswaffe – gefunden und sichergestellt. Beide Tatverdächtige mussten mit auf die Polizeiwache, wo sie ihren Erziehungsberechtigten übergeben wurden. Gegen beide Jugendlichen wurde eine Strafanzeige erstattet.

