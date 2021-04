Gelsenkirchen: 16-Jähriger fällt bei Polizeikontrolle auf

Beamte der Gelsenkirchener Polizei haben am Mittwochabend bei einem 16-Jährigen in Buer während einer Polizeikontrolle Betäubungsmittel sichergestellt.

Gelsenkirchen-Buer. 16-Jähriger fällt bei Polizeikontrolle in Buer auf: Nachdem er zunächst geflüchtet war, stellten die Beamten später Drogen bei ihm sicher.

Drogenfund bei 16-Jährigem: Als die Gelsenkirchener Polizei am frühen Mittwochabend, 7. April, gegen 18.40 Uhr, eine Gruppe Jugendlicher am Goldbergplatz in Buer kontrollieren wollte, ergriff einer von ihnen zunächst die Flucht. Die Beamten konnten den 16-Jährigen jedoch wenig später an der Turmstraße stellen.

Um eine erneute Flucht zu verhindern, legten ihm die Beamten Handschellen an. Bei seiner Durchsuchung fanden sie geringe Mengen verschiedener Betäubungsmittel, Utensilien zum Konsum und ein Mobiltelefon. Die Beamten stellten die Dinge sicher und nahmen den Jugendlichen mit zur Wache – von dort wurde er von seiner Mutter abgeholt.