Gelsenkirchen: 16-Jährige wird auf offener Straße belästigt

Gelsenkirchen-Bismarck. Eine junge Frau (16) ist in Bismarck ganz unvermittelt von einem Mann auf offener Straße sexuell belästigt worden. Wer hat etwas beobachtet?

Eine junge Gelsenkirchenerin ist am Samstagabend, 9. September, gegen 21.30 Uhr, in Bismarck ganz plötzlich auf offener Straße von einem Mann sexuell belästigt worden. Die 16-Jährige war zu Fuß auf der Bramkampstraße im Bereich des dortigen Kindergartens unterwegs, in einem Bereich, wo die Straße stark zugewachsen ist. Aus einem Seitenweg sei plötzlich ein unbekannter Mann gekommen und habe sie angesprochen, heißt es seitens der Polizei. Allerdings konnte die Gelsenkirchenerin den Mann nicht verstehen, da sie Kopfhörer trug. Unvermittelt griff der Mann der 16-Jährigen dann ans Gesäß. Sie habe die Hand des Mannes weggeschlagen und sei schnell davongelaufen, so die Polizei weiter.

16-jährige Gelsenkirchenerin auf offener Straße sexuell belästigt

Der Mann soll knapp 20 Jahre alt sein, etwa 1,80 Meter groß, trug dunkle Haare, einen Drei-Tage-Bart und hatte eine kräftige Statur. Er war bekleidet mit einem lilafarbenen T-Shirt der Marke Nike und einer weißen kurzen Hose.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können: an das Kriminalkommissariat 11 unter 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

