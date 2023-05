Gelsenkirchen: 16-Jährige angefahren und schwer verletzt

Gelsenkirchen-Schalke. Schwer verletzt worden sind zwei junge Gelsenkirchener bei einem Verkehrsunfall. Dem Unfall ging Ermittlungen zufolge ein schwerer Fehler voraus.

Zwei schwer verletzte Personen sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, bei dem ersten Ermittlungen zufolge eine rote Ampel missachtet wurde.

Zeugenaussage: Gelsenkirchener fuhr mit Motorrad über rote Ampel in Schalke

Zu dem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einer Fußgängerin ist es am Sonntag, 14. Mai, im Stadtteil Schalke gekommen. Ein 22-jähriger Gelsenkirchener ist gegen 15 Uhr mit seinem Krad auf der der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Florastraße unterwegs gewesen. Zeugenaussagen zufolge fuhr er in Höhe der Grillostraße über eine rote Ampel in die Kreuzung hinein.

Zeitgleich überquerte eine 16-jährige Jugendliche den Fußgängerüberweg. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Motorradfahrer und der Gelsenkirchenerin. Bei verletzten sich dabei schwer und wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Hintergründe zur Unfallursache sind derzeit Teil der polizeilichen Ermittlungen.

