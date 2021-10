Gelsenkirchen: 14-Jähriger von jungem Duo ausgeraubt

Gelsenkirchen-Heßler. In Heßler wurde ein 14-jähriger Gelsenkirchener von einem 15- und einem 16-Jährigen geschubst ausgeraubt. Tatort war ein Spielplatz.

Erst wurde er geschubst und getreten, dann war er seine Geldbörse los: Ein 14-Jähriger ist am Donnerstag in Heßler von einer Gruppe Jugendlicher verletzt und beraubt worden. Der junge Gelsenkirchener hielt sich laut Angaben der Gelsenkirchener Polizei gegen 19.50 Uhr an einem Spielplatz an der Melanchthonstraße auf, wo er von mehreren Jugendlichen geschubst und getreten wurde, ehe diese ihm seine Geldbörse entwendeten. [Lesen Sie auch: Elfjähriger in Gelsenkirchen-Horst mit dem Messer ausgeraubt]

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Polizeibeamte griffen kurz darauf zwei 15 und 16 Jahre alte Tatverdächtige auf und nahmen diese mit zur Wache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Gelsenkirchener an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Gegen die 15- und 16-Jährigen leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein. Der verletzte 14-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen