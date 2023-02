Gelsenkirchen: 14-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Die Polizei Gelsenkirchen rückte am Samstag zum Einsatzort in Ückendorf aus.

Gelsenkirchen. Schwer verletzt wurde eine 14-jährige Gelsenkirchenerin bei einem Verkehrsunfall in Ückendorf. Sie kollidierte in einer Kreuzung mit einem Auto.

Unfall mit einer schwer verletzten Jugendlichen in Ückendorf: Laut Polizei Gelsenkirchen war die 14-jährige Gelsenkirchenerin am Samstag gegen 16.40 Uhr mit ihrem Longboard (ein größeres Skateboard) auf der Grollmannstraße in Richtung Almastraße unterwegs. Ein 59-jähriger Gelsenkirchener fuhr zeitgleich mit seinem Auto auf der Almastraße in Richtung Ückendorfer Straße.

Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht

Laut Zeugenaussagen fuhr das Mädchen unvermittelt in den Kreuzungsbereich. Trotz Vollbremsung des Autofahrers kam es dort zur Kollision.

Dabei erlitt die 14-Jährige schwere Verletzungen. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

