Gelsenkirchen: 120 Jahre Christuskirche – Zeit für Entdecker

Im Seitenschiff der evangelischen Christuskirche am Trinenkamp in Gelsenkirchen-Bismarck besteht seit 20 Jahren das Kirchcafé. Dort werden am 31. Oktober Kaffee,Kuchen und fair gehandelte Waren angeboten.

Gelsenkirchen-Bismarck. 120 Jahre alt ist die Christuskirche in Gelsenkirchen-Bismarck: Der Förderverein feiert das mit Kaffee, Kuchen, Kunsthandwerk und Turmbegehungen.

Am Reformationstag, dem 31. Oktober 1901 wurde die evangelische Christuskirche zu Bismarck feierlich durch den damaligen Generalsuperintendenten Gustav Nebe eingeweiht. Auf den Tag genau 120 Jahre danach blickt die Gemeinde auf das 120jährige Bestehen des Gotteshauses am Trinenkamp zurück. Am Sonntag, 31. Oktober, feiert der Förderverein der evangelischen Christuskirche den Jahrestag und öffnet die Kirche am Trinenkamp 46 von 11 bis 18 Uhr.

120 Jahre alt ist die evangelische Christuskirche am Trinenkamp in Gelsenkirchen-Bismarck. Am Reformationstag 1901 wurde sie eingeweiht. Daran wird am 31. Oktober 2021 erinnert. An diesem Tag kann auch der Kirchturm bestiegen werden. Foto: Martin Möller / FFS

Kirchcafé in der Gelsenkirchener Christuskirche besteht seit 20 Jahren

Geöffnet ist auch das Kirchcafé im Seitenschiff, das seit 2001 besteht und damit auch schon sein 20jähriges Jubiläum begeht. Dort werden Kaffee und selbst gemachte Kuchen serviert, an Ständen werden fair gehandelte Lebensmittel, handgenähte Textilien, hölzerne Dekoartikel und andere Waren angeboten. Die Verkaufserlöse fließen zum großen Teil in die für 2022 geplante Sanierung des Kirchendaches.

Vor 100 Jahren wurden die Glocken der Christuskirche im Bochumer Verein gegossen

Zum letzten Mal ist bei dieser Gelegenheit die historische Ausstellung „120 Jahre Christuskirche – Eine Bismarcker Zeitreise“ zu sehen, die mit zahlreichen Objekten „einen kaleidoskopartigen Einblick in die Geschichte der vergangenen 12 Jahrzehnte bietet – in der Kirche, der Gemeinde und darüber hinaus“, so der Historiker Benjamin Bork, der mit Melanie und Philipp Siebert die Schau realisierte.

Bork bietet um 11 Uhr eine Führung durch die Ausstellung und das Innere der Kirche an, das heute geprägt ist

Ein US-Infantrist auf dem Stahlträger einer zerstörten Brücke. Nachdem am 7. April die Einkesselung des Reviers abgeschlossen war, bereitete man die Überquerung der Emscher und des Rhein-Herne-Kanals vor, die am 9. April um 6.35 Uhr startete – hinüber nach Gelsenkirchen-Bismarck. Foto: Bork/Siebert/Ausstellung Christuskirche

Einsam unterwegs in einer menschenleeren Stadt: Foto-Material aus den US-Archiven zeigt den Einmarsch in Gelsenkirchen Bismarck durch US-Truppen. Foto: Bork/Siebert/ Ausstellung Christuskirche

Einmarsch in Bismarck: Am 10. April 1945 war für die Gelsenkirchener der Zweite Weltkrieg faktisch beendet. US-Truppen auf ihrem Weg nach Bismarck. Foto: Bork/Siebert/Ausstellung Christuskirche

Im Schlauchboot übergesetzt: Für die Ausstellung in Bismarck wurde freies Fotomaterial aus US-Archiven genutzt. Foto: Bork/Siebert/Ausstellung Christuskirche

Unter dem Roten Kreuz: Das Foto zeigt die Uniform und Ausrüstung eines US-Feldsanitäters im Zweiten Weltkrieg. Foto: Philipp Siebert

Ziel der alliierten Bomberstaffeln waren die Chemiewerke in der Stadt. Das Foto entstand im August 1944 und zeigt das zerstörte Hydrierwerk in Gelsenkirchen-Scholven. Foto: Institut für Stadtgeschichte

Horst wurde im Zweiten Weltkrieg mehrfach angegriffen. 1944 dokumentiert das Bild die Zerstörungen an der Raffinerie. Foto: Institut für Stadtgeschichte

Die Crew eines US-Bombers B 17: Piloten und Mannschaft flogen in der Angriffsstaffel, die am 26. August 1944 die Hydrierwerke in Gelsenkirchen-Scholven als Ziel hatte. Von der deutschen Flugabwehr abgeschossen, stürzte der Bomber bei Rheinberg ab. Foto: Archiv Huebotter

Über 60 Prozent der Innenstadtgebäude waren 1945 schwer zerstört: Das Foto zeigt beschädigte Wohn- und Geschäftshäuser und die Altstadtkirchen in Gelsenkirchen in der Straße am Rundhöfchen. Foto: Institut für Stadtgeschichte

Leben in Trümmern: In den 1940er Jahren gehörten die Zerstörungen zum Alltag in Gelsenkirchen. Die Infrastruktur musste nach Kriegsende mühsam wieder aufgebaut werden. In den letzten Kriegstagen wurde das Hans-Sachs-Haus (Foto) nochmals schwer getroffen, zahlreiche Menschen starben dort im Luftschutzraum. Foto: Institut für Stadtgeschichte

Kriegsschäden in Gelsenkirchen: Den Weg in die NS-Diktatur, die Situation in Gelsenkirchen und die Folgen für die Stadt zeichnet die Dokumentationsstätte in Erle in ihrer Dauerausstellung und Katalogen nach. Foto: Institut für Stadtgeschichte

Aufräumen mit Schaufel und Körperkraft: Männer, Frauen und Kinder packen mit an und beseitigen Trümmer vor der evangelischen Altstadtkirche. Foto: Privat

Die Amerikaner kommen: Am 10. April 1945 besetzen Truppen des 134. US-Infantrie-Regiments, unterstützt von Kampfpanzern, Gelsenkirchen. Foto: Ralf Blank

Not in Friedenszeiten: Brot, Fett und Fleisch gab es in den Nachkriegsjahren oft nur für Lebensmittelmarken. Diese hier hatte Renate Niedballa aufbewahrt, die als Ost-Flüchtling nach Gelsenkirchen kam. Foto: Joachim Kleine-Büning / Funke Foto Services

Die Hinterlassenschaften des Krieges: Blindgänger finden sich bis heute überall im Gelsenkirchener Stadtgebiet. Tausende Tonnen Bomben wurden bis 1945 abgeworfen. Das Foto vom 28. August 1988 entstand in Buer: Feuerwerker Manfred Beckmann hält den Zünder einer soeben von ihm entschärften Fünf-Zentner-Bombe in der Hand. Foto: Heinz-Jürgen Kartenberg / WAZ Foto-Pool

Die Dachdeckerfirma Grumpe hat die katholische Altstadtkirche St. Augustinus zweimal gedeckt: vor und nach dem Zweiten Weltkrieg. Foto: Grumpe

und durch die kulturhistorisch bedeutsame jüngst restaurierte Gefallenenehrung von 1924. Da auch die Glocken der Christuskirche (drei Gussstahlglocken vom Bochumer Verein) ein Jubiläum haben – sie werden 100 Jahre alt – wird eine Besteigung des Kirchturms und Besichtigung des Glockenstuhls angeboten.

Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung nicht vonnöten, jedoch muss der Immunstatus oder eine negativer Corona-Test am Eingang nachgewiesen werden.

