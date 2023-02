Gelsenkirchen: 11-Jährigen brutal ausgeraubt und Tat gefilmt

Erneut wurde in Gelsenkirchen ein Kind von anderen Kindern und Jugendlichen brutal ausgeraubt. Dieses Mal am Busbahnhof in der Gelsenkirchener Altstadt.

Gelsenkirchen. Abermals wurde in Gelsenkirchen ein Kind Opfer eines brutalen Raubüberfalls durch andere andere Kinder. Die Tat wurde mit einem Handy gefilmt.

Seit rund einem halben Jahr werden immer wieder Kinder und Jugendliche in Gelsenkirchen Opfer brutaler Raubüberfälle. Besonders schockierend dabei ist, dass die Täter selbst in vielen Fällen Kinder und Teenager sind. Obgleich die Polizei bereits im Herbst des vergangenen Jahres eine Sonderermittlungskommission eingerichtet hat, die nach dem Heinrich-König-Platz benannt ist, weil es in dessen Umfeld häufiger zu Raubüberfällen von und auf Kinder gekommen ist („EK König“), reißen die Meldungen über die minderjährigen Räuber nicht ab.

Wie die Gelsenkirchener Polizei berichtet, wurde am vergangenen Freitag (24.2) ein Elfjähriger Opfer einer räuberischen Erpressung am Busbahnhof in der Altstadt. Der Junge war gegen 7.30 Uhr auf dem Weg zur Schule und stieg am Busbahnhof aus einem Bus aus. An der Haltestelle der Linie 383 wurde er von sechs Jugendlichen angesprochen und schließlich von drei Unbekannten umzingelt.

Filmender und schlagender Tatverdächtiger ist etwa elf Jahre alt

Die Tatverdächtigen zwangen den Elfjährigen zur Herausgabe seines Handys und seiner Geldbörse. Ein Unbekannter filmte die Tathandlungen und schlug den Gelsenkirchener mehrfach. Zwei unbekannte Zeugen kamen dem Elfjährigen aus einem Bus heraus zur Hilfe und forderten die Tatverdächtigen auf, die geraubten Gegenstände wieder zurückzugeben. Dieser Aufforderung kamen die Unbekannten nach und flüchteten zu Fuß und teilweise in einen Bus hinein. „Der filmende und schlagende Tatverdächtige ist etwa elf Jahre alt und hatte kurze schwarze Haare“, teilt die Polizei mit.

Zum Thema:

Die beiden anderen Unbekannten seien etwa 14 Jahre alt. Einer der beiden habe kurze schwarze und der andere schwarze lockige Haare gehabt. Die Polizei sucht nun die helfenden Männer aus dem Bus sowie weitere Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können. Hinweise nehmen das Kriminalkommissariat unter 0209 365 7512 und die Kriminalwache unter 0209 365 8240 entgegen.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen