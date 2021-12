Gelsenkirchen: 100 freie Covid-Impftermine in dieser Praxis

Corona-Impfungen in Gelsenkirchen gibt es unter anderem in der Hautarztpraxis Dres. Cramer und Dr. Krosta.

Gelsenkirchen. In dieser Hautarztpraxis in der Gelsenkirchener Altstadt werden am Samstag (18.12.) Corona-Impfungen angeboten. Noch sind viele Termine frei.

In der Hautarztpraxis Dres. Cramer und Dr. Krosta an der Weberstraße 18 in der Gelsenkirchener Altstadt werden am Samstag (18.12.) Corona-Impfungen angeboten. Noch sind viele Termine frei.

Termine können unter Impfungen.Cramer@web.de oder unter der Telefonnummer 0209-1478447 vereinbart werden.

