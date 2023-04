Gelsenkirchen: 10.000 Euro Schaden nach Poser-Drift mit BMW

Illegale Drift-Übungen im öffentlichen Straßenverkehr haben einen Nachwuchs-“Poser“ augenscheinlich überfordert. Unfallschaden in Gelsenkirchen: fünfstellig.

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Ein Autoposer hat in Gelsenkirchen einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht. Der 18-jährige Herner muss sich nun vor Gericht verantworten.

Illegale Drift-Übungen im öffentlichen Straßenverkehr haben einen Nachwuchs-“Poser“ augenscheinlich überfordert. Der 18-Jährige verlor nach Polizeiangaben die Kontrolle über seinen Wagen und verursachte in Gelsenkirchen einen Unfall mit Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Achsbruch nach Drift in Gelsenkirchen: Poser aus Herne verursacht „über 10.000 Euro“ Schaden

Ein Zeuge hatte am Sonntag, 16. April, die Polizei alarmiert, als er gegen 23.45 Uhr den Fahrer eines weißen BMW mit überhöhter Geschwindigkeit an der Luxemburger Straße in Bulmke-Hüllen beobachtete. Der Augenzeuge schilderte der Polizei auch, wie der junge Fahrer des Einser-BMW „Drift-Übungen“ machte, dabei die Kontrolle und gegen zwei andere Autos krachte.

Polizeisprecher Thomas Nowaczyk bezifferte den Gesamtschaden durch den Unfall, bei dem neben dem BMW auch „ein Kia Ceed und ein Audi A1“ beschädigt wurden „auf über 10.000 Euro“. Unter anderem sei die Achse eines Fahrzeuges gebrochen.

Der 18 Jahre alte Fahrer des Unfallfahrzeuges gab gegenüber der Polizei an, dass er sich mit einem Freund angeregt unterhalten habe und deshalb die Kontrolle über den Wagen verlor. Im Anschluss streifte der BMW ein parkendes Fahrzeug und fuhr auf ein vor ihm fahrendes Auto auf.

Die Beamten stellten den Führerschein des 18 Jahre alten Herners sicher. Er muss sich wegen Straßenverkehrsgefährdung durch grobes und rücksichtsloses Schnellfahren vor Gericht verantworten.

