Gelsenkchen: Polizei sucht Zeugen nach Grabschändung

Gelsenkirchen-Rotthausen. Grabschändung in Gelsenkirchen: Laut Polizei hat ein Unbekannter zwei Grabsteine beschädigt und Müll auf ein weiteres Grab abgekippt.

Ein unbekannter Täter hat auf einem Friedhof in Rotthausen die Totenruhe gestört. Die Polizei sucht nun Zeugen. Einer Spaziergängerin (64) war am Sonntag, 19. April 2020, gegen 9.30 Uhr aufgefallen, dass zwei Grabsteine auf dem Friedhof an der Hilgenboomstraße im Stadtteil Rotthausen beschädigt worden waren. Auf einer weiteren Grabstätte war zudem der Inhalt einer Mülltonne entleert worden.

Hinweise an die Polizei unter 0209 365 8110 oder -8240.

