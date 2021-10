Gelsendienste wollen wieder über 3000 Tonnen Laub auflesen

Die Laub-Teams der Gelsendienste sind auch in diesem Jahr wieder überall im Stadtgebiet unterwegs, um Straßen und Gehwege von herabgefallenen Blättern zu befreien – so wie hier an der Straße Am Fettingkotten in Erle.

Gelsenkirchen. Der Herbst ist da – und damit die Zeit der Laubentsorgung. Tipps für Bürger von den Gelsendiensten. Im Vorjahr kamen 3546 Tonnen Laub zusammen.

Die nasskalten Herbsttage sind da. Es wird draußen immer ungemütlicher. Und die verfärbten Blätter der Bäume rieseln nun in Massen zu Boden. Doch welche Regeln sind bei der Laubentsorgung zu beachten? Wir haben bei den zuständigen Gelsendiensten nachgefragt.

„Wir sind bereits seit Mitte September mit der Laubabfuhr beschäftigt“, sagt Andrea Eckert, Sprecherin der Gelsendienste. In einem ersten Schritt seien insgesamt 587 Laubbehälter im gesamten Stadtgebiet aufgestellt worden. Wichtig: Diese sind ausschließlich für das Laub der rund 26.000 Straßenbäume im öffentlichen Raum vorgesehen. „Das Laub der privaten Bäume gehört definitiv nicht in diese Behältnisse“, betont Eckert.

Privathaushalte sollen ihr Laub in den beiden Wertstoffhöfen entsorgen

Insgesamt 32 Kleinkehrmaschinen wie diese werden von den Gelsendiensten im gesamten Stadtgebiet Gelsenkirchens eingesetzt, um Straßen und Gehwege von den Laubmassen zu befreien. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Und was soll mit dem Laub geschehen, das im eigenen Garten aufgelesen wurde? „Dieses Laub sowie weitere Grünabfälle aus Privatgärten können an unseren beiden Wertstoffhöfen entsorgt werden“, so die Sprecherin. Einer der Höfe ist an der Adenauerallee 115 in Erle zu finden, der andere an der Wickingstraße 25b in Ückendorf. Öffnungszeiten an beiden Stellen: montags bis freitags 8 bis 18 Uhr sowie samstags 8.30 bis 15 Uhr.

Bis zu einer Menge von zwei Kubikmetern Laub ist die Abgabe dort für Privatpersonen kostenlos. Für die Sammlung sowie den Transport von Grüngut bieten die Gelsendienste auch in diesem Jahr wiederverwendbare Säcke an. Diese bestehen aus reißfestem Gewebe und fassen ein Volumen von rund 150 Litern. Erhältlich sind sie an den Kassen der Wertstoffhöfe. „Ein Sack kostet 1,50 Euro, vier Stück werden für fünf Euro angeboten“, sagt Eckert.

Exakt 3546 Tonnen Laub haben die Gelsendienste in 2020 abgefahren

Wer nicht auf solche Säcke zurückgreifen möchte, der kann Laub und sonstige Grünabfälle aber auch bequem in der Biotonne entsorgen. Die Bestellung eines solchen Behälters bei den Gelsendiensten sollte durch den Grundstückseigentümer bzw. -verwalter erfolgen. Jahresgebühr für eine 80-Liter-Tonne bei einer 14-tägigen Leerung: 29,70 Euro. Dieser Preis erhöht sich bei größeren Tonnen auf 37,15 Euro (120 Liter), 59,45 Euro (240 Liter) oder 260,05 Euro (1100 Liter).

Und das alles ist auch zwingend vonnöten, denn in Gelsenkirchen kommt Jahr für Jahr reichlich Laub zusammen. „Wir haben 2020 exakt 3546 Tonnen Laub abgefahren“, weiß Eckert. Das Laub wird stets auf extra dafür eingerichteten Sammelplätzen gelagert. Ein von den Gelsendiensten verpflichteter Verwerter holt die Blättermassen dort zeitnah ab, ehe sie in einer Kompostieranlage sortiert und anschließend kompostiert werden.

Rund 90 Kräfte kümmern sich bei den Gelsendiensten um die Laubentsorgung

Das alles per Hand aufzulesen, wäre für die rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gelsendienste, die sich in diesem Herbst um das Laub kümmern, natürlich nicht zuzumuten. Im Fuhrpark stehen zahlreiche Fahrzeuge, die die Arbeit enorm erleichtern. Dazu gehören: 32 Klein- und neun Großkehrmaschinen sowie zwölf Kehrichtsammelwagen, sieben Großfahrzeuge mit Sauger und zwei Kranwagen für Laub.

Trotz des Mehraufwandes durch die nun anstehende Laubabfuhr vernachlässigen die Gelsendienste die satzungsgemäße Reinigung der Straßen und Gehwege nicht. „Daher werden viele Maschinen sowohl für Laubsammlung als auch für die Straßenreinigung verwendet“, sagt Sprecherin Eckert.

