Gelsendienste nimmt Müllabfuhr wieder auf

Gelsendienste hat die Müllabfuhr wieder aufgenommen. Gelsenkirchener sollen nun planmäßig die graue, blaue und braune Tonne bereitstellen.

Gelsenkirchen. Aufgrund des Wintertiefs Tristan fiel die Müllabfuhr am vergangenen Montag aus. Nun hat Gelsendienste den Betrieb wieder aufgenommen. Das teilte die Stadt Gelsenkirchen am Dienstagmittag mit.

Wetterbedingt könne die Müllabfuhr jedoch nicht alle Straßen abfahren. Dennoch sollen die Bürger ab Mittwochmorgen die graue, blaue und braune Tonne zum regulären Leerungstermin bereitstellen. Die Abfuhr in den Mittwochsrevieren sowie die Nachleerung der Dienstagsreviere erfolge je nach Erreichbarkeit am Mittwoch - oder so bald wie möglich. Selbiges gelte für die Nachleerung der Montagsreviere.

Gelsenkirchen: Bürger sollen Mülltonnen von Schnee und Eis befreien

Zudem bittet Gelsendienste darum, die Tonnen von Schnee und Eis zu befreien. Falls wegen der verschobenen Leerungen mehr Restabfall anfallen sollte als üblich, können Betroffene den Abfall einmalig in Säcken zur nächsten Lieferung neben die graue Tonne stellen. Dabei darf die Abfallmenge allerdings nicht größer sein als das Volumen der jeweils am Grundstück vorgehaltenen Restmüllbehälter.

Alternativ kann der nicht abgefahrene Restabfall bis zum kommenden Samstag (20. Februar) kostenfrei an die Wertstoffhöfe Adenauerallee 115 und Wickingstraße 25b angeliefert werden.

Gelsendienste hat außerdem den Abholservice für Sperrmüll und Elektrogroßgeräte wieder aufgenommen.