Gelsendienste: Geänderte Öffnungszeiten für Wertstoffhöfe

Auch der Wertstoffhof der Gelsendienste an der Adenauerallee in Gelsenkirchen-Erle verkürzt ab 11. Januar für etwa einen Monat seine Öffnungszeiten.

Gelsenkirchen. Die Öffnungszeiten der beiden Wertstoffhöfe in Gelsenkirchen werden laut Gelsendienste ab 11. Januar für knapp einen Monat verkürzt.

Die Öffnungszeiten der beiden Wertstoffhöfe in Gelsenkirchen ändern sich ab Montag, 11. Januar. Das teilten die Gelsendienste als Betreiber nun mit.

Bis voraussichtlich 6. Februar 2021 sind die Annahmestellen von montags bis donnerstags nur noch von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr geöffnet. An den Samstagen bleibt es hingegen bei den auch sonst üblichen Zeiten von 8.30 bis 15 Uhr, jedoch ist im Wechsel immer nur einer der beiden Wertstoffhöfe geöffnet. In den geraden Wochen (16. und 30. Januar) sind Anlieferungen nur an der Wickingstraße 25b in Ückendorf und in den ungeraden Wochen (23. Januar und 6. Februar) nur an der Adenauerallee 115 in Erle möglich, so die Gelsendienste.

Wegen Bestellflut im Internet landen viel mehr Kartons in den Altpapier-Containern

Durch die reduzierten Öffnungszeiten werden Mitarbeiter-Kapazitäten frei. Diese Kräfte setzt Gelsendienste ein, um die Häufigkeit der Reinigung der mehr als 300 Depotcontainer-Standorte sowie der Leerung der Altpapier-Container zu erhöhen.

Seit Beginn der Corona-Pandemie ist aufgrund vermehrter Online-Bestellungen die Menge der in den Depotcontainern entsorgten Kartonagen deutlich gestiegen. Bedingt durch die Geschäftsschließungen Mitte Dezember hat sich das Aufkommen in den vergangenen Wochen nochmals erhöht. Zugleich haben illegale Ablagerungen an den Standplätzen zugenommen, deren Beseitigung mit einem erheblichen Aufwand verbunden ist.

+++ Hier finden Sie weitere Berichte und Reportagen der WAZ Gelsenkirchen +++

In diesem Zusammenhang weist Gelsendienste erneut darauf hin, dass es sich auch beim Ablagern von Altpapier, Altglas oder Altkleidung auf oder neben den Depotcontainern um eine Ordnungswidrigkeit handelt. Falls Behälter trotz regelmäßiger Leerung überfüllt sein sollten, wird darum gebeten, auf die Container an anderen Standplätzen auszuweichen.