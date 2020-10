Gelsenkirchen. An einigen Stellen in Gelsenkirchen stapeln sich Müllberge. Wegen des letzten Warnstreiks im öffentlichen Dienst verzögert sich die Entsorgung.

Nach dem Warnstreik des öffentlichen Dienstes am 29. September kommt es bei den Gelsendiensten aktuell zu Verzögerungen bei der Beseitigung wilder Müllablagerungen. Ein WAZ-Leser hatte berichtet, dass sich beispielsweise an der Feldmarkstraße mehrere Müllhaufen befänden, die auch nach mehrfacher Meldung in der App „GE-meldet“ nicht weggeräumt worden seien. Einer habe den kompletten Gehweg an der Einmündung Karolinenstr./Feldmarkstraße blockiert.

Tobias Heyne, Sprecher von Gelsendienste, sagte dazu auf Anfrage: „Aktuell spüren wir noch die Auswirkungen der durch den Warnstreik ganztägig ausgefallenen Abholung von Sperrmüll und Elektrogroßgeräten. Unser Augenmerk lag in den letzten Tagen darauf, ausgefallene Termine möglichst schnell nachzuholen, was unweigerlich zu Verzögerungen bei der Beseitigung wilder Ablagerungen geführt hat.“

Gelsendienste: Wilde Müllablagerung werden in den nächsten Tagen beseitigt

Bei den Müllbergen an der Feldmarkstraße und weiteren an der Florastraße handele es sich genau um solche wilden Ablagerungen, für die keine Abholtermine vereinbart worden seien. Darüber hinaus sei nicht nur Sperrmüll herausgestellt worden, sondern zusätzlich weitere Abfälle wie Elektrogeräte, Bauabfälle oder Restmüll. „Da die verschiedenen Fraktionen separat entsorgt werden müssen, muss der Abfall vor Ort sortiert und dann von dem jeweils zuständigen Team abgeholt werden“, erklärt Heyne. Den Abfallhaufen an der Karolinenstr./Feldmarkstraße habe man inzwischen beseitigt.

Außerdem lägen Aufträge für weitere Verunreinigungen in der Feldmarkstraße vor, die am 8. Oktober entfernt werden sollen. „Ein dort abgestelltes Elektrogroßgerät wird auf der Tour am Freitag abgeholt. Für zwei an der Florastraße abgestellte E-Geräte ist die Abfuhr am kommenden Montag vorgesehen“, so Heyne.

Sechs Wagen für Sperrmüll sind in Gelsenkirchen täglich unterwegs

In Gelsenkirchen sind für die Abholung von regulärem Sperrmüll täglich fünf Sammelwagen und für wilde Ablagerungen ein zusätzliches Fahrzeug im Einsatz. Pro Woche werden von den Teams insgesamt rund 900 Stellen abgefahren. Der Abholservice für Sperrmüll und Elektrogroßgeräte für Privathaushalte in Gelsenkirchen ist grundsätzlich kostenlos. Unter 0209/954-4777 oder www.gelsendienste.de/terminvereinbarung kann man einen Termin vereinbaren. Daneben besteht für Privathaushalte auch die Möglichkeit der kostenlosen Anlieferung an den beiden Wertstoffhöfen.