Geldautomat in Gelsenkirchen gesprengt – Täter flüchtig

Bei einer Geldautomatensprengung in de Nacht zu Mittwoch sei Laut Polizei Gelsenkirchen ein größerer Schaden an einem Gebäude entstanden.

Gelsenkirchen. Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch einen Geldautomaten in einem Warenhaus in Erle gesprengt. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Schon wieder hat es in Gelsenkirchen in der Nacht zu Mittwoch geknallt: Unbekannte Täter haben einen Geldautomaten in einem Warenhaus an der Emscherstraße in Erle gesprengt. Es entstand ein größerer Schaden am Gebäude, unter anderem sei eine Glasfassade beschädigt worden, sagte ein Sprecher der Polizei in Gelsenkirchen.

Geldautomat in Gelsenkirchen gesprengt: Fahndung bisher erfolglos

Die Polizei wurde gegen 2 Uhr durch einen Sicherheitsdienst alarmiert. Eine sofort eingeleitete Fahndung war erfolglos. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort. Ob und in welcher Höhe die Täter Beute gemacht haben, ist noch unklar.

Zeugen, die Fotos oder Videos von der Sprengung oder Verdächtigen haben, können diese online im Hinweisportal der Polizei NRW unter nrw.hinweisportal.de einreichen. Telefonische Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 0209/365 8112 oder 0209/365 8240.

Erst vor einem Monat war ein Geldautomat in Horst gesprengt worden. (red, dpa)

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen