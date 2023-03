Gejazzt auf Consol: Niklasson singt über Liebe und Glauben

Gelsenkirchen. Spirituell wurde es in der Kellerbar des Gelsenkirchener Consol-Theaters mit dem „Soleil Niklasson Quintett“. Wie die neuen Songs ankamen.

Am Ende hat die Sängerin ihre Jungs ein wenig überrascht. Das Konzert mit dem „Soleil Niklasson Quintett“ ist soeben schwungvoll zu Ende gegangen, stürmisch gefeiert von den erfreulich zahlreich erschienen Gästen in der vollen Kellerbar des Consol-Theaters. Kaum, dass die Musiker im Backstagebereich verschwunden sind, kommt Soleil Niklasson aber sogleich wieder auf die Bühne.

Niklasson fragt die sich eigentlich schon so ein wenig im Aufbruch befindlichen Zuhörer, ob sie nicht doch noch einen Song hören wollen. Das Publikum will und so muss die ein klein wenig irritiert wirkende Band noch einmal ran. Zum endgültigen Rausschmeißer, mit dem einzigen Jazzstandard des Abends, Cole Porters Klassiker „Love For Sale“.

Ja, dieser Fünfer kann auch Jazzstandards fein interpretieren. Muss er aber nicht, denn die Band hat genügend eigenes Material für einen kompletten Konzertabend. Die nagelneue CD „Rise“ zeugt davon. Alle Stücke sind aus eigener Feder, bis auf die Ausnahme der Zugabe.

Die Sängerin Soleil Niklasson. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Soleil Niklasson ist eine erdige, kraftvolle, spirituelle, mit viel Soul getränkte Sängerin, der man beim Singen schon ihre Vergangenheit in der Kirche anhört. Denn aus der Kirche komme sie, erzählt die gebürtige Amerikanerin, die überhaupt gerne plaudert. Manchmal vielleicht ein wenig zu viel. Zu viel von Liebe und Glaube. Aber das sind nun mal ihre Ankerpunkte.

Und davon singt sie. Wie auch über Themen wie Freiheit oder das Sterben von Menschen durch sinnlose Gewalt. Dann wird es kurzzeitig bedrückend, bevor vorwärtsdrängende, herrlich swingende Rhythmen der Klasse-Band um Drummer Andreas Griefingholt, seit vielen Jahren auch Lebenspartner der Sängerin, wieder für viel positive Energie sorgen. Denn keine Hoffnung mehr zu haben, für die warmherzige Soleil Niklasson ist das keine Option.

