Geiselnahme: Tochter durfte keinen spanischen Freund haben

Essen/Gelsenkirchen. Ein Spanier wird in Essen zusammengeschlagen und verschleppt. Jetzt stehen die mutmaßlichen Täter, einige davon aus Gelsenkirchen, vor Gericht.

Es war ein regelrechtes Rollkommando, das Anfang des vergangenen Jahres in der Wohnung einer 31-jährigen Frau aus Essen-Katernberg aufgetaucht ist. Ganz vorne mit dabei: der eigene Vater, ein Onkel und ein Cousin. Es ging um eine Frage der „Familien-Ehre“. Seit Freitag beschäftigt der Fall, an dem auch Beschuldigte aus Gelsenkirchen beteiligt sind, das Essener Landgericht. Die Vorwürfe lauten: Geiselnahme, Todesdrohungen und brutale Gewalt.

Heimlicher Freund einer 31-Jährigen wurde nicht akzeptiert

Sechs Männer aus Gladbeck und Gelsenkirchen sitzen auf der Anklagebank – sie haben allesamt türkische Wurzeln. Laut Anklage hatten sie es auf den heimlichen Freund der Frau abgesehen: ein Spanier, von dem lange Zeit wohl keiner in der Familie etwas wusste. Was die Verwandten nicht akzeptieren wollten: Die 31-Jährige hatte sich zwar von ihrem Mann getrennt, war aber noch verheiratet. „Einen Freund zu haben, war eine Situation, die der Vater nicht akzeptiert hat“, sagte der Onkel zum Prozessauftakt vor der 17. Strafkammer.

Der Spanier war am 19. Februar 2020 mit dem Flugzeug nach Deutschland gekommen. Seine Freundin hatte ihn am Flughafen abgeholt. Die beiden waren kaum in ihrer Essener Wohnung, da klingelte es auch schon an der Tür. Vor allem der Onkel hat mehrfach auf den Spanier eingeschlagen – direkt ins Gesicht. Es floss sofort Blut. „Dem Jungen sollte Angst gemacht werden“, so der 50-Jährige bei seinem Geständnis. „Er sollte wieder in einen Flieger gesetzt werden und nicht mehr zurückkommen.“

Unfreiwillige Fahrt ging nach Holland

Genau so ging es dann auch weiter: Der Spanier wurde in ein Auto verfrachtet, die unfreiwillige Fahrt ging nach Holland. Zuvor soll ihm noch diese Drohung mit auf den Weg gegeben worden sein: „Wenn Du wiederkommst, wirst Du umgebracht.“ Irgendwo in der Nähe von Amsterdam – an einem dunklen Ort – sollen dann zwei andere Männer übernommen haben, die nicht mit auf der Anklagebank sitzen. Sie sollen aus dem Umfeld des Ehemanns der 31-Jährigen stammen, der damals in den Niederlanden lebte. Auch sie müssen noch einmal brutal zugeschlagen haben.

Der Spanier war tagelang nicht auffindbar. Er muss einfach liegengelassen worden sein. Bis er sich schließlich selbst aufraffte, um Hilfe zu holen. Heute ist der Onkel, der im Prozess als erster das Wort ergriffen hat, offenbar volle Reue. „Ich schäme mich, hier sitzen zu müssen“, sagte er den Richtern. „Ich hatte eigentlich die ganze Zeit schon ein mulmiges Gefühl.“ Vor allem, da er den Ehemann seiner Nichte überhaupt nicht leiden konnte. „Das war ein Diktator. Ich mochte ihn nicht.“ Auch die anderen fünf Angeklagten haben Geständnisse angekündigt. Der Prozess wird fortgesetzt.

