Gefühlschaos: Riesen-Hilfswelle für Gelsenkirchener Familie

Gelsenkirchen. Die im Urlaub auf Rhodos ins Koma gefallene Gelsenkirchenerin schwebt weiter in Lebensgefahr. Spendenwelle lindert zumindest finanzielle Sorgen.

Die Gelsenkirchenerin Sabine Ullmann (59), die wie von der WAZ Gelsenkirchen berichtet bei einem Familienurlaub auf Rhodos eine schwere Hirnblutung erlitt und im Koma liegt, schwebt weiterhin in akuter Lebensgefahr. Die Ärzte testen derzeit, wie gravierend die Hirnschädigung sei, weil sie keine Reflexe und Reaktionen zeige, berichtet die Tochter gegenüber der WAZ.

Unterdessen hat nach unserer Berichterstattung die Hilfswelle für die Familie kräftig an Fahrt aufgenommen. Über 17.000 Euro haben Mitfühlende bis Dienstagmittag über die Spendenplattform better.me gespendet, um die Gelsenkirchener Familie zu unterstützen.

Tochter: „Wir sind überwältigt von so viel Unterstützung“

„Aufgrund ihres Artikels und dank des Weiterleitens durch unsere Freunde und Bekannten hat sich ein Ehepaar gemeldet, das hier seit 2016 lebt und ein Haus hat. Dort dürfen wir ab Mittwoch wohnen“, berichtete Tochter Sarah Ullmann der WAZ. „Wie es uns geht, kann man nicht in Worte fassen. Wir sind unglaublich dankbar, überwältigt von so viel Unterstützung. Wir hätten nicht gedacht, dass es so viele, vor allem auch fremde Menschen gibt, die so unendlich viel Mitgefühl aufbringen. Auch unsere Freunde geben einfach alles, was sie können“ schreibt sie.

Zudem zeige sich die Deutsche Botschaft mittlerweile ebenfalls sehr hilfreich, ebenso wie die einheimische Bevölkerung, die helfe, wo irgend möglich. Zugleich ist die Sorge um die Mutter um nichts kleiner geworden. Die Ärzte vor Ort machen der Familie wenig Hoffnung.

Sie selbst und ihre Schwester befänden sich „in einem Gefühlschaos, was sich in uns breitgemacht hat. Wir sitzen zwischen Trauer, Hilflosigkeit, Kraftlosigkeit, Angst, Dankbarkeit, Freude, Kraft. Irgendwo dazwischen stecken wir gefühlsmäßig fest.“

Neben der Sorge um das Leben die Mutter und Großmutter plagen die Familie immer noch große Finanzsorgen, weil sie keine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen hatten und entsprechend mögliche medizinische Rücktransportkosten (ab 25.000 Euro, je nach medizinischem Aufwand) und Zusatzkosten zur in Deutschland gezahlten Krankenhausversorgung und Unterkunft selbst finanzieren müssen. Wer die Familie unterstützen möchte, kann dies unter better.me/not-geratene-familie tun.

Auslandskrankenschutz gibt es schon ab 12 Euro

Der Abschluss einer Auslandskrankenversicherung wird von Verbraucherschützern und Reiseveranstaltern dringend empfohlen. Während Reiseversicherungen mit Rundum-Paketen oft sehr kostspielig sind, ist die reine Auslandskrankenversicherung deutlich günstiger. 20 Euro im Jahr bietet die Ergo aktuell als günstigstes Angebot laut Vergleichsportal Check 24 für eine Familie mit Kindern unter 25 Jahren an, inklusive Rücktransport und ohne Selbstbeteiligung. Wer nur für den aktuellen Urlaub buchen möchte, ist ab 12 Euro dabei, ADAC-Mitglieder bekommen zum Teil vergünstigte Tarife.

