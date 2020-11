Einen Einbrecher (Symbolbild) vertrieben zu haben glaubte ein Anwohner in Gelsenkirchen. Der Täter hing am Balkongeländer. Aber: Er hatte schon Beute gemacht.

Einbruch & Diebstahl Geflüchtet: Dieb hängt in Gelsenkirchen am Balkongeländer

Einen Einbrecher erfolgreich vertrieben zu haben, das glaubte ein Anwohner in Gelsenkirchen-Feldmark. Denn: Der Täter hing am Freitag, 30. Oktober, noch am Balkongeländer, als der 56-jährige Gelsenkirchener auf ihn stieß. Aber da hatte der Langfinger längst schon Beute gemacht.

Zeit im Arbeitszimmer verbracht, Balkontür im Wohnzimmer stand offen

Nach Polizeiangaben wurde der Täter am Freitag offenbar durch eine offene Balkontür angelockt. Der 56-jährige Gelsenkirchener hatte den Abend bis dahin in seinem Arbeitszimmer verbracht. Gegen 22 Uhr ging er in sein Wohnzimmer und sah dabei den Unbekannten am Geländer hängen. Als der Einbrecher den 56-Jährigen bemerkte, ließ er sich fallen und floh Richtung Stadtpark.

Weil der Gelsenkirchener davon ausging, dass er den Einbrecher noch rechtzeitig gestört hatte, rief er nicht die Polizei. Erst am nächsten Tag bemerkte der Gelsenkirchener, dass Wertgegenstände fehlten.

Beschreibung: circa 20 bis 25 Jahre alt, schlank, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schwarz Jacke und schwarze Baseballkappe. Hinweise: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

Die fehlende Straßenangabe hat damit zu tun, dass möglicherweise das Opfer identifiziert werden könnte durch nähere Angaben. Etwa bei einer Stichstraße mit wenigen Häusern und Anwohnern.