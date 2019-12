Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gefeiert wird das ganze Wochenende

Die Einweihung des Theaterbaus fand 1959 am 15. Dezember statt. Gefeiert wird der 60ste Geburtstag am ganzen Wochenende 14. und 15. Dezember. Am Samstag gibt es um 18 Uhr einen Festakt.

Um 20 Uhr startet an dem Tag im MiR dann eine Filmnacht: Das MiR im Film, mit einer Dokumentation über den Architekten Werner Ruhnau und Bernhard Wickis „Das Wunder des Malachias“ von 1961, der zum Teil im MiR gedreht wurde.

Am Sonntag, 15. Dezember, lädt der Generalintendant Schulz zu einer Jubiläumsführung um 12.30 Uhr, um 15 beginnt die Krimioper „Die Sache Makropulos“ .