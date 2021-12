Während die Politik immer klarer von einer Impfpflicht spricht und die Impfkampagne in Deutschland wieder ein wenig Fahrt aufnimmt, sind immer mehr gefälschte Impfpässe im Umlauf – auch in Gelsenkirchen.

Corona & Impfbetrug Gefälschte Impfpässe: So ist die Lage in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Wegen verschärfter Corona-Regeln greifen manche Ungeimpfte zu illegalen Methoden und fälschen den Impfpass – auch in Gelsenkirchen.

Immer wieder versuchen Betrüger mit gefälschten Corona-Impfpässen Geld zu machen. Andere legen falsche Ausweise in Apotheken vor, um so einen personalisierten QR-Code zu erschleichen. Auch die Polizei und die Apotheken in Gelsenkirchen registrieren diesen Trend.

20 Strafverfahren wegen gefälschter Impfausweise in Gelsenkirchen eingeleitet

„Bislang wurden 20 Strafverfahren wegen gefälschter Impfpässe bei der Polizei eingeleitet“, berichtet Polizeisprecher Stefan Knipp auf Anfrage der WAZ. Nach sehr vereinzelten Fällen im Juni sei seit November ein deutlicher Anstieg der Fälle zu verzeichnen. Also ab dem Zeitpunkt, wo die vierte Corona-Welle an Dynamik gewann.

Mittlerweile werden mehrfach in der Woche Fälle angezeigt. Beispielsweise aus Apotheken, wo gefälschte Impfausweise vorgelegt werden, oder auch von Bürgerinnen und Bürgern, die Hinweise geben, dass in den sozialen Medien gefälschte Impfpässe angeboten werden.

Ähnlich äußerte sich der Gelsenkirchener Apothekensprecher Christian Schreiner: „Wir registrieren ein bis zwei solcher Betrugsversuche pro Woche.“

