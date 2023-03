Gefährlicher Trend in Gelsenkirchen: Gullydeckel gestohlen

Mehrere Gullydeckel wurden in den vergangenen Wochen in Gelsenkirchen gestohlen (Symbolbild).

Gelsenkirchen. Erneut wurden an zwei Stellen in Gelsenkirchen Gullydeckel gestohlen. Die Polizei beobachtet einen Trend – und warnt eindrücklich davor.

Ein gefährlicher Trend bereitet der Gelsenkirchener Polizei Sorgen: Bereits mehrfach ist es in den vergangenen Wochen vorgekommen, dass bislang unbekannte Täter Gullydeckel stehlen – die offenen Schächte stellen einen Gefahr für den Verkehr dar.

Am Dienstag dieser Woche wurden in Horst zwei Schachtdeckel am Fahrbahnrand entwendet. Einem Passanten waren gegen 14 Uhr zwei offene Kanalschächte an der Einmündung Wallstraße/An der Rennbahn, aufgefallen. Die alarmierten Polizeibeamten suchten in der unmittelbaren Umgebung nach den Schachtdeckeln, konnten sie aber nicht finden.

Gelsenkirchener Polizeisprecher warnt vor ernsthaften Folgen

Am Mittwoch rief ein Gelsenkirchener die Polizei, weil er um 15.20 Uhr festgestellt hatte, dass im Bereich der Kreuzung Achternbergstraße/Mechtenbergstraße in Rotthausen ein Gullydeckel fehlte. Die Beamten sicherten das Loch in der Fahrbahn mit einer Warnbake. Bereits am 21. Februar war es in Bismarck zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Ein bislang unbekannter Mann hatte mindestens einen Gullydeckel aus dem Boden auf der Kreuzung Erdbrüggenstraße/Grünstraße gehoben. Eine Gelsenkirchenerin hatte den Mann beobachtet und zunächst angesprochen, dann die Polizei gerufen. Der Mann wird so beschrieben: zwischen 18 und 20 Jahre alt, schlank und blond. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Trainingsanzug.

„Das Entfernen von Schacht- und Gullydeckeln ist kein ,dummer Jungenstreich’ und kann ernsthafte Folgen haben“, sagt Polizeisprecher Thomas Nowaczyk. Andere Personen könnten sich hierdurch schwer verletzen. Nowaczyk weist darauf hin, dass Täter im Falle einer Verurteilung mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe rechnen müssen. Bürger, die feststellen, das Schacht- oder Gullydeckel auf der Straße fehlen, werden gebeten, die Fahrbahn zu sichern und die Polizei unter der Notrufnummer 110 zu rufen.

Wer Angaben zu den hier beschriebenen, konkreten Fällen machen kann, den bittet die Polizei, sich unter 0209 365-6200 oder 0209 365-2160 zu melden.

