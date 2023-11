Gefährlicher Fluchtversuch: 19-Jähriger doch noch gefasst

Gelsenkirchen. Ein 19-jähriger Gelsenkirchener flüchtet vor der Polizei – mit Folgen: Nach einer Verfolgungsjagd mit massiven Schäden konnte er gestoppt werden.

Es war eine rasante und gefährliche Flucht vor der Polizei, mit wahrscheinlich filmreifen Szenen: Ein 19-jähriger Gelsenkirchener hat am späten Montagvormittag, 6. November, für einen besonderen Einsatz gesorgt. Dem jungen Mann werden jetzt nicht nur Verkehrsunfallflucht, sondern auch das Fahren ohne Führerschein und der Verdacht auf ein verbotenes Autorennen zur Last gelegt. Außerdem hat er während seiner Flucht mehrere Autos beschädigt.

Spektakuläre Flucht vor der Polizei: 19-jähriger Gelsenkirchener fährt in Gegenverkehr

Der Wagen des 19-Jährigen war einer Streifenwagenbesatzung gegen 11.20 Uhr aufgefallen, weil die Kennzeichen des Autos entstempelt waren. Der Streifenwagen habe dem Gelsenkirchener mehrfach das Signal gegeben, anzuhalten, heißt es seitens der Polizei – was jedoch von ihm völlig ignoriert wurde.

Um seine Fahrt wegen vor ihm wartender Autos am Kreisverkehr Europastraße/Hohenzollernstraße/Ückendorfer Straße nicht stoppen zu müssen, fuhr der junge Mann kurzerhand in den Gegenverkehr und weiter in die Ückendorfer Straße. Bei erlaubten 30 Stundenkilometern beschleunigte er seinen Wagen dort dann auf deutlich über 50 Stundenkilometer, auf der Almastraße wurde er mit etwa 100 Stundenkilometern, so die Polizei, sogar noch viel schneller – auch hier waren nur 30 Stundenkilometer erlaubt.

Flucht mit dem Auto: Gelsenkirchener beschädigt drei parkende Fahrzeuge

Beim Abbiegen in eine Stichstraße berührte der 19-Jährige dann erst ein parkendes Auto, stieß danach frontal mit einem weiteren zusammen, beim Zurücksetzen erwischte er noch ein weiteres, drittes geparktes Fahrzeug. Das endgültige Ende der spektakulären Flucht per Auto kam, als die Stichstraße in einer Sackgasse endete.

Der junge Mann setzte seine Flucht dann zu Fuß durch eine angrenzende Kleingartenanlage fort. Ein Anwohner meldete sich schließlich bei der Polizei, dass sich der Gesuchte bei ihm Keller verstecken würde. Dort trafen die Polizisten den 19-Jährigen, der nicht im Besitz eines Führerscheins ist, dann auch an. Sie nahmen ihn mit zur Wache, das Auto und die Fahrzeugpapiere wurden sichergestellt.

