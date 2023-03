Gefährlich: Erneut Gullydeckel in Gelsenkirchen geklaut

Es ist eine große Gefahr, insbesondere für Radfahrer: Erneut wurden in Gelsenkirchen Gullydeckel gestohlen, dieses Mal in Schalke.

Gelsenkirchen-Schalke. Die Polizei warnt vor den Gefahren insbesondere für Radfahrer: Erneut wurden Gullydeckel in Gelsenkirchen gestohlen. Wer hat etwas gesehen?

Es scheint mittlerweile eine gefährliche Serie zu sein: Erneut wurden Gullydeckel in Gelsenkirchen geklaut, die Polizei warnt eindringlich vor den Gefahren, die dadurch entstehen. Am Dienstag, 21. März, hatte ein aufmerksamer Zeuge gegen 10 Uhr bemerkt, dass mehrere Gullydeckel und -gitter in Schalke zwischen der Kurt-Schumacher-Straße und der Alfred-Zingler-Straße fehlten. Am selben Tag wurde die Polizei um 15.30 Uhr auf einen weiteren fehlenden Gullydeckel an der Achternbergstraße hingewiesen.

Gefährlicher Trend: Erneut Gullydeckel in Gelsenkirchen geklaut

Die Gefahrenstellen seien zunächst provisorisch durch die Polizei gesichert und im Anschluss beseitigt worden. „Die fehlenden Abdeckungen stellten eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer und insbesondere für die Fahrradfahrer dar, die den Fahrradschutzstreifen nutzen“, heißt es seitens der Polizei.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas gesehen haben: Hiweise gehen an das Verkehrskommissariat unter 0209 365 6200 oder an die Leitstelle der Polizei Gelsenkirchen unter 0209 365 2160.

