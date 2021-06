Gebietsbeirat Schalke: Antragsfrist für Fördergeld läuft ab

Für Quartiersprojekte in Gelsenkirchen-Schalke steht Fördergeld bereit. Die Antragsfrist läuft bald ab. Und zwar am 9. Juni.

Gelsenkirchen-Schalke. Für Quartiersprojekte in Gelsenkirchen-Schalke steht Fördergeld bereit. Die Antragsfrist läuft bald ab - das müssen Vereine und Bürger wissen.

Der Gebietsbeirat Schalke startet einen Aufruf für Ideen zum Quartiersfonds Schalke. Die nächste Antragsfrist läuft noch bis Mittwoch, 9. Juni. Bis dahin können Vereine, Bürgerinnen und Bürger sowie Institutionen im Stadterneuerungsgebiet Schalke Anträge zur Förderung durch den Quartiersfonds Schalke im Stadtteilbüro einreichen.

Förderung von Ferienangeboten für Kinder oder auch für Nachbarschaftsfeste

Von Angeboten für Kinder und Jugendliche, vielleicht in den Sommerferien, über kleinere Feste in der Nachbarschaft – vieles an Vorschlägen könnte gefördert werden. Beratung erhalten Interessierte im Stadtteilbüro Schalke an der Luitpoldstraße 50 oder unter 0209 40 85 87 66.

In seiner konstituierenden Sitzung hat der Gebietsbeirat auch die weiteren Antragsfristen für das laufende Jahr beschlossen: 9. September und 2. November 2021. Der Gebietsbeirat entscheidet in den jeweils folgenden Sitzungen über die eingereichten Anträge.

Gülnaz Alagöz und Claus Ullrich bilden Vorsitz des Schalker Gebietsbeirates

In der konstituierenden Sitzung wählten die Mitglieder außerdem ihre Vorsitzenden. Zum 1. Vorsitzenden des Gebietsbeirates Schalke wurde das langjährige Mitglied Claus Ullrich gewählt. Als seine Stellvertreterin wählten die Mitglieder Gülnaz Alagöz, die bereits in den vergangenen zwei Jahren dem Gebietsbeirat angehörte. Beide Vorsitzende kommen aus der Gruppe der Bürgerschaft.

