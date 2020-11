Gauner-Paar stiehlt Bargeld aus Gelsenkirchener Wohnung

Unter dem Vorwand, einen annoncierten Fernseher abholen zu wollen, hat sich ein Gauner-Paar am Montag, 16. November, in Gelsenkirchen Zutritt zu einer Wohnung in Bulmke-Hüllen verschafft (Symbolbild).

Trickdiebe sind erfinderisch, ständig denken sie sich neue Maschen aus, um zumeist ältere Menschen zu überlisten. So auch am Montag, 16. November in Gelsenkirchen. Unter dem Vorwand, einen annoncierten Fernseher abholen zu wollen, hat sich ein Gauner-Paar in Gelsenkirchen Zutritt zu einer Wohnung in Bulmke-Hüllen verschafft.

Gesundheitliche Probleme vorgetäuscht: Gelsenkirchenerin lässt Paar in die Wohnung

Nach Polizeiangaben standen der unbekannte Mann und seine Komplizin am Montag um 18.15 Uhr an der Wohnungstür der 62-jährigen Gelsenkirchenerin. Die Frau täuschte dann gesundheitliche Probleme vor und bat darum, sich kurz in die Küche setzen zu können. Das Paar verließ kurz darauf ohne das TV-Gerät die Wohnung. Die Gelsenkirchenerin stellte anschließend fest, dass Bargeld fehlte.

Der flüchtige Mann ist circa 45 bis 50 Jahre alt. Er hatte kurze graue Haare, trug eine Brille, eine dunkle Hose sowie eine dunkelblaue Jacke. Seine Komplizin ist circa 35 bis 40 Jahre alt und blond. Sie trug einen beigen Steppmantel und schwarze Stiefel.

Die Angabe des Straßennamens entfällt manchmal vonseiten der Polizei, um das Opfer vor Identifizierung zu schützen.

Hinweise an: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240 .