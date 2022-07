Gastarbeiter für Flughäfen? „Bräuchten die eher für Pflege“

Um die Situation an Flughäfen zu beruhigen, will die Bundesregierung Gastarbeiter aus der Türkei holen. Der Gelsenkirchener Pflege-Unternehmer Ilhan Bükrücü aber findet: „In der Pflege bräuchten wir die Fachkräfte viel dringender!“ (Symbolbild)

Gelsenkirchen-Buer. Pfleger statt Gepäckpacker: Der Gelsenkirchener Unternehmer Ilhan Bükrücü fordert weniger Bürokratie bei der Anstellung türkischer Fachkräfte.

Lange Schlangen an den Flughäfen, Passagiere, die entweder darauf warten, durch die Sicherheitskontrolle zu gehen oder am Gepäckband stehen, ausgefallene Flüge: Wer in diesen Tagen mit dem Flugzeug unterwegs ist, muss starke Nerven haben. Um die Situation zu beruhigen, will die Bundesregierung Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland holen. Ilhan Bükrücü ist damit nicht einverstanden. Er findet: Die Gastarbeiter werden an anderer Stelle viel dringender benötigt als am Flughafen.

Bükrücü ist Lokalpolitiker (CDU) und Unternehmer aus Gelsenkirchen-Buer, unter anderem betreibt er den Pflegedienst HHK (Humane häusliche Krankenpflege). Er ärgert sich darüber, dass es jetzt, wo die Situation an den Flughäfen drängt, auf einmal sehr schnell gehen kann. „In der Pflege bräuchten wir die Fachkräfte aber viel dringender“, ist er überzeugt. „Junge Menschen, die reisen wollen, haben offenbar eine größere Lobby als alte Menschen, die gepflegt werden müssen.“

Gelsenkirchener Pflegeexperte bekommt ständig Anfragen aus der Türkei

Dabei gebe es in der Türkei genug ausgebildete Pflegekräfte, die gerne in Deutschland arbeiten würden, weiß Bükrücü. „Ich bekomme nahezu täglich Anfragen von Leuten“, berichtet er. Allerdings seien die bürokratischen Hürden, die man überwinden müsste, um die Menschen nach Deutschland zu holen, viel zu hoch. So gebe es beispielsweise viele Pflegekräfte, die jahrelang in der Türkei einen Deutschkurs absolvierten, nur um dann zu hören, dass dieser in Deutschland nicht oder nur zum Teil anerkannt würde und nachgeholt werden müsste. „Dann dauert es bisweilen eineinhalb bis zwei Jahre, bis die hier eingesetzt werden können“, beklagt er.

Dabei sei der Fachkräftemangel gerade in der Pflege derzeit ein echtes Problem, berichtet Bükrücü aus seinem Alltag. „Ich musste erst vor kurzem noch eine Demenz-WG schließen, weil ich nicht mehr genug Pflegepersonal hatte“, sagt er. Die Corona-Welle, die zurzeit durchs Land schwappt, treffe ihn hart: „Es sind sowohl Patienten als auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkrankt“, sagt er.

Gelsenkirchener Unternehmer Ilhan Bükrücü sieht auch die Politik in der Pflicht

Dazu käme, dass viele Pflegekräfte nach den Belastungen durch die Coronakrise ihren Job aufgegeben hätten. „Bis zu 20 Prozent haben hingeschmissen“, sagt Bükrücü. „Warme Worte und Applaus vom Balkon reichen eben nicht – wer diesen Beruf ausübt, der braucht echte und handfeste Anerkennung.“

Bükrücü sieht die Politik in der Pflicht: Schließlich gehe es auch um schon oft gegebene Versprechen, die jetzt eingelöst werden müssten. „Nahezu jede Regierung verspricht vor der Wahl, dass es eine Pflegereform gibt und sich um die Belange der Kranken- und Altenpfleger gekümmert wird“, sagt der Unternehmer. „Nach der Wahl wird das aber in der Regel wieder vergessen.“

Er würde sich ein vereinfachtes Verfahren ohne all die bürokratischen Hürden wünschen, sagt Bükrücü. „Aber angesichts der Debatte um die Flughäfen habe ich das Gefühl, dass sich gerade niemand für das Thema interessiert. Und die Leidtragenden sind die Senioren.“

