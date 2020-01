Feuerspektakel über der Raffinerie: Die starke Fackelaktivität bei BP in Gelsenkirchen nach einem technischen Defekt vor einer Woche erleuchtete den Nachthimmel spektakulär. Das hatte zu etlichen Anrufen besorgter Bürger bei den Feuerwehren geführt - auch weit über die Stadtgrenzen hinaus.

BP-Raffinerie Gas-Abfackeln: Raffinerie-Anlage in Gelsenkirchen repariert

Gelsenkirchen-Scholven. Die defekte Anlage der Gelsenkirchener BP-Raffinerie geht nach der Reparatur wieder in Betrieb. Was die Bürger wissen müssen.

Gas-Abfackeln: Raffinerie-Anlage in Gelsenkirchen repariert

Nach einem technischen Defekt in der Gelsenkirchener BP-Raffinerie Gelsenkirchen-Scholven ist die betroffene Anlage repariert worden und wird nach Angaben von Unternehmenssprecher Peter Alexewicz wieder hochgefahren.

Schwelbrand in einem elektrischen Schaltschrank

Der technische Defekt hatte seinen Ursprung in einem Schwelbrand in einem elektrischen Schaltschrank, über dessen Leitungen ein Verdichter angeschlossen ist. Der Defekt hatte zur Folge, dass die Sicherheitssysteme der Raffinerie aktiviert wurden. Das überschüssige Gas im System wurde über eine Fackel nahezu restlos verbrannt.

Himmelsspektakel am Nachthimmel

Das Abbrennen der Gase über einen Zeitraum von gut zwei Stunden sorgte am Nachthimmel über Gelsenkirchen und dem umliegenden Revier für ein orange-rot flackerndes Himmelsspektakel, auf das zahlreiche Bürger aufmerksam wurden und besorgt die Feuerwehren anriefen.

Fackel kann wieder flackern, Lärm ist nicht auszuschließen

Nach erfolgreich abgeschlossener Reparatur wird diese Anlage nun wieder in Betrieb genommen. „In diesem Zuge kann es in den nächsten Tagen zeitweise zu Fackelschein und Geräuschentwicklung kommen“, sagte Peter Alexewicz. Die Mitarbeiter der Raffinerie setzten alles daran, die Belästigungen für die Nachbarschaft so gering wie möglich zu halten.

„Wir sind zuversichtlich, dass die Anlage zum Wochenende wieder im Normalbetrieb ist“, so der BP-Sprecher weiter. Die zuständigen Behörden seien darüber informiert.

Für Fragen rund um mögliche Geruchs- oder Geräuschbelästigungen steht BP über eine rund um die Uhr erreichbare Raffinerie-Hotline zur Verfügung. Die Telefonnummer lautet: 0209 366 35 88.