Gartenausstellung in Gelsenkirchen: Vorschlagsfrist läuft ab

Über eine interaktive Karte - hier ein Foto des Internetauftrittes - können Gelsenkirchener Bürger auf der Seite der Stadt ortsbezogen Vorschläge für die Gestaltung der Internationalen Gartenausstellung 2027 in Gelsenkirchen machen. Die Frist läuft am 24. August ab.

Gelsenkirchen. Bürger können online noch Vorschläge für die Internationalen Gartenausstellung in Gelsenkirchen machen. Die Frist läuft am 24. August ab.

Die Stadt Gelsenkirchen erinnert daran, dass noch bis zum 24. August Vorschläge von Bürgern zur Gestaltung der Internationalen Gartenausstellung (IGA) 2027 in Gelsenkirchen eingereicht werden können.

Online-Dialog: Vorschläge, Bewertungen und Kommentare für IGA in Gelsenkirchen

Ideen und Anregungen sind zu insgesamt fünf Bereichen möglich: Haupteingang Amphitheater, Greentower Kohlewäsche, Wendebecken Spielplatz, Mobilitätsformen für den Besuchertransport sowie das Kanalufer. Über eine interaktive Karte können Bürger punktgenau ortsbezogene Kommentare eingeben und auch Beiträge anderer Teilnehmer bewerten und kommentieren. Die Karte ist über diese Adresse zu finden: https://bit.ly/314goq6

Zukunftsgarten Gelsenkirchen und die „blaue Mitte“

Nach Abschluss des Online-Dialogs durchlaufen die Ideen eine Plausibilitäts- und Machbarkeitsprüfung und fließen in die Arbeit der Landschaftsarchitekten, Landschaftsplaner und Stadtplaner ein, die an dem internationalen Realisierungswettbewerb für den Zukunftsgarten Gelsenkirchen teilnehmen. Herzstück der IGA 2027 in Gelsenkirchen ist der Zukunftsgarten im Bereich des Nordsternparks und die „Blaue Mitte“ an Kanal und Emscher.