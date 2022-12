Galerie Kabuth zeigt Werke des Bauhaus-Schülers Heiner Knaub

Galeristin Jutta Kabuth zeigt in ihrer Galerie am Rande der Gelsenkirchener Altstadt Arbeiten des Bauhau-Künstlers Heiner Knaub.

Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener Galerie Kabuth zeigt in ihrer neuen Ausstellung Arbeiten des verstorbenen Bauhaus-Schülers Heiner Knaub. Eröffnung am Sonntag

Heiner Knaub kehrte als körperlich schwer verwundeter und auch seelisch zutiefst verletzter Soldat nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in seine bayrische Heimat zurück. Dort angekommen und wieder genesen, setzte der Bauhaus-Schüler seine künstlerische Arbeit zwar im stillen Kämmerlein fort. Den Schritt in die breite Öffentlichkeit in Form von Ausstellungen wagte er bis zu seinem Tod im Jahr 1975 aber so gut wie gar nicht mehr. Ab Sonntag sind 27 Werke dieses Künstlers in der Gelsenkirchener Galerie Kabuth zu bestaunen. Eine seltene Gelegenheit für eine lohnenswerte Begegnung.

Wassily Kandinsky und Paul Klee als bekannte Lehrmeister

Eine klare Formensprache zeichnet die Arbeiten des 1975 verstorbenen Künstlers Heiner Knaub bis heute aus. 27 seiner Arbeiten sind bis Mitte Februar in Gelsenkirchen zu sehen. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Bereits die letzte Ausstellung in ihren Räumlichkeiten an der Wanner Straße 4 am Rande der Altstadt hatte Galeristin Jutta Kabuth diesem Mann gewidmet, der von 1928 bis zu seinem Diplom-Abschluss 1931 am Bauhaus Dessau studiert hatte. Dort zählten absolute Größen wie Wassily Kandinsky, Oskar Schlemmer oder Paul Klee zu seinen berühmten Lehrmeistern. Und die Einflüsse dieser Granden der Kunstszene sind in Knaubs Arbeiten auch sofort wiederzuerkennen.

„Nach seiner Zeit in Dessau setzte er sein Studium an der Kunstakademie München bei Max Doerner fort. Er wandte sich aber auch der Baulehre zu und arbeitete mit dem berühmten Architekten Ludwig Mies van der Rohe zusammen“, weiß die Galeristin zu berichten. Knaubs erste berufliche Station nach absolviertem Studium war die Stelle des künstlerischen Leiters der Drinnbergschen Glaswerkstatt in Mannheim.

Der Nachlass mit 800 Werken lag in der Obhut von Knaubs Tochter Ricarda

Alle in der Ausstellung präsentierten Arbeiten stammen aus dem Nachlass des Künstlers, den seit Mitte der 70er Jahre Knaubs Tochter Ricarda in ihre Obhut genommen hatte. Im vergangenen Sommer suchte sie den Kontakt zu Galeristin und Kunsthistorikerin Kabuth. Die übernahm die insgesamt rund 800 Werke, dokumentierte sie und ordnete die zum Teil nicht datierten Arbeiten auch zeitlich ein.

Das war vor allem deshalb wichtig, weil sich Kabuth für die an diesem Sonntag startende Ausstellung dazu entschlossen hat, die Bilder in der chronologischen Reihenfolge zu präsentieren. Bei der Vorbesichtigung fiel sofort auf, dass die Werke aus den späten 40er Jahren eine eher düstere und bedrückende Grundatmosphäre verströmen. „Das war wohl die künstlerische Aufarbeitung seiner traumatischen Kriegserlebnisse“, mutmaßt Kabuth.

Stimmung des Künstlers hellte sich nach der Geburt seiner Tochter sichtbar auf

Umso auffälliger ist es, wie sehr sich die Stimmung des Künstlers nach der Geburt seiner Tochter aufhellte. Denn plötzlich wurden seine Arbeiten sichtbar farbenfreudiger, zugewandter – ja, optimistischer. „Diesen Werdegang als Künstler wollte ich durch die Art der Hängung allen Besucherinnen und Besuchern vor Augen führen“, so Kabuth.

Bei der Auswahl der Werke aus dem breiten Fundus ließ die Künstler-Familie der Galeristin vollkommen freie Hand. Und so entschied sich Kabuth, den künstlerischen Weg Knaubs von den 40er bis in die 70er Jahre akribisch nachzuzeichnen. Dafür wählte sie sowohl Aquarelle aus, aber auch Kreide- und Tuschezeichnungen. „Und es sind natürlich alles Originale, die wir hier in unserer Weihnachtsausstellung präsentieren“, so Kabuth. Und das zu Ehren eines Bauhaus-Künstlers, der sicherlich nicht der berühmteste ist. Und dennoch diesen sachlichen, auf bestimmte Formen reduzierten Stil perfekt verkörpert.

Daten und Fakten zur Ausstellung in Gelsenkirchen

Die Ausstellung wird an diesem Sonntag, 4. Dezember, eröffnet. Von 12 bis 15 Uhr können sich laut Jutta Kabuth alle Kunst- und Kulturinteressierten die Arbeiten von Heiner Knaub anschauen. Jedes der insgesamt 27 Werke kann im Rahmen dieser Verkaufsausstellung auch erworben werden. In den Wochen danach müssen Besichtigungstermine im Vorfeld vereinbart werden. Dies ist möglich per E-Mail an info@galerie-kabuth.de oder unter 0209 14 87 461.

Charakteristisch für die Bauhaus-Absolventen war die Aufhebung der Grenze zwischen Künstler und Handwerker. Die Kreativen wurden gleichzeitig zu Formengestaltern.

