Gaffer: Strafanzeige für Gelsenkirchener Unfallfilmer

Gelsenkirchen-Horst. Ein Gelsenkirchener soll einen Unfall aus seinem Auto gefilmt haben. Der mutmaßliche Gaffer ist noch in der Probezeit. Was das bedeutet.

Filmen statt helfen: Ein mutmaßlicher Gaffer aus Gelsenkirchen muss sich vor Gericht verantworten. Ein Polizist wurde auf den 22-jährigen Autofahrer aufmerksam und beendete die rücksichtslose Sensationslust.

Gelsenkirchener (22) hält an der Unfallstelle das Handy auf dem Fahrerfenster

Dem 22-jährigen Gelsenkirchener wird vorgeworfen, am vergangenen Sonntag (23. April) einen Verkehrsunfall in Horst mit seinem Smartphone gefilmt zu haben. Bei dem schweren Unfall an einer Kreuzung entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Der Gelsenkirchener war an der Unfallstelle an der Turfstraße/Essener Straße gegen 15.10 Uhr mit seinem Auto vorbeigefahren, wobei er sein Mobiltelefon aus dem Fenster hielt und auf das Unfallgeschehen richtete.

Ein Polizeibeamter verfolgte den 22-Jährigen und stoppte ihn kurz darauf in seinem Wagen. Gegen den Autofahrer wurde ein Strafverfahren wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen eingeleitet. Weil sich der Gelsenkirchener zudem noch in der Probezeit befindet und während der Fahrt filmte, wurde ein Bericht für das Straßenverkehrsamt gefertigt.

Strafe: Doppelte Probezeit, 100 Euro Geldbuße und ein Punkt in Flensburg

Handy am Steuer zählt zu den A-Verstößen. Die Probezeit verlängert sich daher auf vier Jahre. Außerdem gibt es ein Bußgeld von 100 Euro und einen Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg. DRei A-Verstöße in der Probezeit bedeutet den Führerscheinentzug.

Das Filmen und das Veröffentlichen von Bildaufnahmen, die die Hilflosigkeit eines anderen Menschen zur Schau stellen, sind strafbar. Das Smartphone sollte in solchen Fällen nur aus der Tasche genommen werden, um die Rettungskräfte zu alarmieren - aber nicht, um Verletzte zu filmen und mit Unfallbildern in Sozialen Netzwerken zu prahlen.

