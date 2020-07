Fußgänger umgefahren – Polizei Gelsenkirchen sucht Zeugen

Bei einem Unfall am Sonntagmittag in Buer verletzte sich ein Gelsenkirchener.

Gelsenkirchen-Buer. Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag in Buer verletzt sich ein Gelsenkirchener – der Fahrer flüchtet.

Bei einem Unfall am Sonntagmittag in Buer verletzte sich ein 46-jähriger Gelsenkirchener – während der Verursacher in seinem Auto davon brauste. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, um den Fall zu rekonstruieren und den Fahrer zu identifizieren.

Nach Angaben der Polizei überquerte der Gelsenkirchener am Sonntag gegen 12.20 Uhr den Nordring, als ein Wagen aus der Mühlenstraße einbog und vor dem Fußgänger scharf abbremste. Es kam zu einem Wortwechsel, ehe der Fahrer wieder aufs Gaspedal drückte. Er erfasste den 46-Jährigen, der zu Boden stürzte, und fuhr davon, ohne nach dem Verletzten zu sehen.

Wer den Unfall beobachtet hat, den bittet die Polizei Gelsenkirchen sich unter den Nummern 0209-3656251 (Verkehrskommissariat) oder 0209-3652160 (Leitstelle) zu melden.

