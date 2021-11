Für mehr Biotonnen in Gelsenkirchen: Nutzer werden beschenkt

Gelsenkirchen. Gelsendienste will als Dankeschön Gelsenkirchener Haushalte beschenken, die die Biotonne nutzen. So sind die Bedingungen für die Verlosung.

Eierschalen, Kaffeefilter, Gemüse- und Obstreste, aber auch Garten-Abfälle und vieles mehr: eigentlich viel zu schade, um das alles in der Restmülltonne zu entsorgen. Denn: Bioabfall kann als Rohstoff für die Gewinnung von Kompost oder Biogas wiederverwertet werden. In Gelsenkirchen stehen im gesamten Stadtgebiet bereits rund 10.000 Biotonnen – Gelsendienste will sich nun mit einer besonderen Aktion bei den Nutzerinnen und Nutzern bedanken und möchte sogleich noch weitere Haushalte von einer Nutzung der braunen Tonne überzeugen.

Für mehr Biotonnen in Gelsenkirchen: Nutzer bekommen ein Geschenk

„Für ihr Engagement bei der Abfalltrennung möchten wir den Nutzerinnen und Nutzern nun einmal Danke sagen“, so Daniel Pieper von der Gelsendienste Abfallberatung. „Hierzu verlosen wir unter allen Bestandskundinnen und -kunden 100 Pakete aus einem Vorsortierbehälter sowie zehn Bioabfallbeutel.“ [Lesen Sie auch:Mehr als im Vorjahr – so viel Müll entsteht in Gelsenkirchen]

Für mehr Biotonnen in Gelsenkirchen: Gelsendienste bedankt sich mit einem Geschenk bei Haushalten, die bereits eine solche Tonne nutzen. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Mitmachen bei der Aktion können alle privaten Haushalte in Gelsenkirchen, auf deren Grundstück eine Biotonne steht. Die Teilnahme erfolgt per E-Mail an die Adresse abfallberatung@gelsendienste.de. Gelsendienste bittet, in der Nachricht als Betreff „Dankeschön-Aktion“ sowie den Vor- und Nachnamen, die Wohnadresse sowie optional eine Telefonnummer anzugeben. Einsendeschluss für die Teilnahme an der Verlosung ist Sonntag, 7. November.

Die Gewinnerinnen und Gewinner sollen ab Montag, 8. November, per E-Mail informiert werden. Sie können ihre Dankeschön-Sets dann am Gelsendienste-Infomobil auf den Wochen- und Feierabendmärkten abholen.

Die Termine: Mittwoch, 10. November, 8 bis 13 Uhr auf dem Wochenmarkt Horst-Nord auf dem Josef-Büscher-Platz, am Donnerstag, 11. November, von 16 bis 18 Uhr beim Feierabendmarkt in Buer auf der Domplatte, am Freitag, 12. November in der Zeit von 8 bis 13 Uhr auf dem August-Schmid-Platz beim Wochenmarkt in Hassel, am Samstag, 13. November, von 8 bis 13 Uhr beim Wochenmarkt Rotthausen an der Karl-Meyer-Straße.

Weitere Termine in der 46. Kalenderwoche sind am Mittwoch, 17. November, von 16 bis 18 Uhr, auf dem Heinrich-König-Platz beim Feierabendmarkt in der Altstadt, am Donnerstag, 18. November, in der Zeit von 8 bis 13 Uhr an der Melanchthonstraße auf dem Wochenmarkt in Heßler, auf dem Wochenmarkt in Erle am 19. November in der Zeit von 8 bis 13 Uhr, und am Samstag, 20. November, von 8 bis 13 Uhr auf dem Wochenmarkt in Buer an der De-la-Chevallerie-Straße.

Gelsendienste will mehr Nutzer der braunen Tonne in Gelsenkirchen gewinnen

Gelsendienste möchte auch noch weitere Gelsenkirchener Haushalte für die Nutzung der braunen Tonne gewinnen und hält für diese ebenfalls ein Dankeschön bereit. „Wer vom 10. bis 20. November direkt vor Ort an unserem Infomobil auf den Märkten eine Biotonne bestellt, erhält ebenfalls ein Paket aus einem Vorsortierbehälter und zehn Bioabfallbeuteln geschenkt“, kündigt Daniel Pieper an. beachtet werden muss aber, dass „die Bestellung der braunen Tonne nur durch die Eigentümerin beziehungsweise den Eigentümer des Grundstücks oder die Hausverwaltung erfolgen kann.“ [Lesen Sie auch:Was in die braune Tonne soll – und was nicht]

Die Biotonne ist in Gelsenkirchen mit einem Volumen von 80, 120, 240 und 1100 Litern erhältlich. Die Jahresgebühr für den 80 Liter-Behälter beträgt 29,70 Euro. Sie wird alle 14 Tage geleert. Weitere Informationen gibt es auch im Netz unter gelsendienste.de/biotonne.

