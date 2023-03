Fünf Verletzte bei Unfall auf Gelsenkirchener Kreuzung

Schwerer Unfall auf der Nienhausenstraße in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Fünf Menschen sind am Samstag bei einem schweren Unfall in Gelsenkirchen verletzt worden. Auf einer Kreuzung waren zwei Autos kollidiert.

Bei einem schweren Unfall in der Feldmark in Gelsenkirchen sind am Samstag fünf Menschen teils schwer verletzt worden. Gegen 13.40 Uhr waren auf der Kreuzung Nienhausenstraße/Feldmarkstraße aus bislang ungeklärter Ursache zwei Autos kollidiert.

Die Feuerwehr rückte mit vier Rettungswagen und einem Hilfeleistungslöschfahrzeug aus. Zwei Verletzte wurden in Gelsenkirchener Krankenhäuser transportiert, drei weitere leicht Verletzte wurden vor Ort erstversorgt.

Die Feuerwehr klemmte die Batterien der nicht mehr fahrtüchtigen Unfallwagen ab und streute ausgelaufene Betriebsmittel ab. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet.

