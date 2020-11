Über personelle Engpässe und lange Wartezeiten bei der Zulassungsstelle in Gelsenkirchen wurde hinlänglich berichtet. Jetzt scheint es neuen Ärger zu geben. Und zwar wegen eines langen Terminvorlaufs in der Führerscheinstelle an der Wildenbruchstraße. Gemeldet hatte sich ein Spediteur, dessen Kraftfahrer die Fahrerlaubnis respektive Berufskraftfahrerqualifikation verlängern wollten. Der Termin, der ihm bei seiner Nachfrage im Oktober angeboten worden sei, liege weit im Februar 2021. Ein Unding, wie er findet, gerade in Krisenzeiten. Das würde ihm zufolge „den Betrieb lahmlegen“. Corona mache das Arbeitsleben schon schwierig genug.

Führerscheinstelle: Termine in Gelsenkirchen 90 Tage im Voraus ausgebucht

Gefragt nach der aktuellen Vorlaufzeit, um eine Fahrerlaubnis frei von einer Unterbrechung zu verlängern, hieß es zunächst: „Ein Termin circa 14 Tage vor Ablauf der Fristen ist hier ausreichend.“ Darüber hinaus seien langfristige Termine über einen Zeitraum von 90 Tagen im Voraus über die Online-Terminvergabe (fuehrerscheinbehoerde@gelsenkirchen.de ) oder telefonisch über das Callcenter unter 0209 169 9599 buchbar.

Alle fünf Jahre: Fahrerlaubnis und Qualifikation verlängern Wer Fahrzeuge über 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht bewegt (Klasse C und CE) oder auch solche zur Personenbeförderung wie Omnibusse (Klasse D1, D1E, D und DE), der muss alle fünf Jahre unter Einreichung von ärztlichen Unterlagen zur Überprüfung der Fahreignung verlängern. Ansonsten erlischt die Fahrerlaubnis dieser Klassen. Darüber hinaus müssen Fahrer im gewerblichen Güterkraftverkehr bzw. im gewerblichen Personenverkehr die Berufskraftfahrerqualifikation erfüllen und ebenfalls alle fünf Jahre entsprechende Weiterbildungen gegenüber der Behörde nachweisen. „In den meisten Fällen laufen diese beiden Fristen zum gleichen Datum aus“, erklärte Stadtsprecher Martin Schulmann.

Allerdings räumt die Stadt gleichzeitig ein, dass die „Online-Terminvergabe aufgrund der aktuellen hohen Nachfrage in der andauernden Corona-Pandemie bereits über den gesamten freigeschalteten Zeitraum ausgebucht ist.“ Das klingt schon anders. Und zwar eher nach Notlage statt Normalität.

Dazu passt: Um dem Andrang Herr zu werden, würden täglich morgens um 7.30 Uhr je nach Personalkapazität weitere Kontingente freigeschaltet, sodass Bürger die Möglichkeit hätten, sich einen Tagestermin zu buchen bzw. sich buchen zu lassen. Aber auch hier „sind diese Termine sehr schnell vergeben“, sagte Stadtsprecher Martin Schulmann.

Die Führerschein- und Zulassungsstelle in Gelsenkirchen hat ihren Sitz an der Wildenbruchstraße 10. Foto: Foto: Thomas Schild

Weitere Termine werden laut Stadt aber für „Notfallanliegen“ frei gehalten. Bei diesen „Notfallkunden“ handelt es sich insbesondere um Berufskraftfahrer, die ihre Fahrerlaubnis – wie zuvor beschrieben – turnusgemäß verlängern müssen. Für größere Unternehmen, die mehrere Fahrer beschäftigen und deren Fristen im zeitlichen Zusammenhang ablaufen, könnten gegebenenfalls auch andere Lösungen gefunden werden. „Zum Beispiel die Abgabe der gesammelten Anträge an einem Termin mit Bearbeitung im Nachgang“, erklärte Martin Schulmann, der noch einmal betont wie wichtig es sei, „von der Terminbuchungsmöglichkeit im Internet oder über das Callcenter Gebrauch zu machen“.

Zulassungsstelle Gelsenkirchen: Termine mit 120 Tagen Vorlauf ausgebucht

Und bei der Zulassungsstelle, wie ist da die Situation? Hier ist wegen der Corona-Pandemie komplett auf eine reine Terminvergabe umgestellt worden, um die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Buchbar sind langfristige Termine mit 120 Tagen Vorlauf. „Aber auch dieses Kontingent ist bereits für den gesamten Zeitraum ausgebucht“, sagte der Stadtsprecher. Je nach Personalkapazität würden darüber hinaus täglich ab 7.30 bis zu 150 Termine freigeschaltet, die man buchen könne. „Zuletzt standen täglich noch freie Kapazitäten zur Verfügung, die nicht abgerufen wurden.“ Das aber geht nur, wenn man davon auch erfährt.

Spontaner Blick in den Onlineauftritt. Für die Zulassung eines neuen Kfz gibt es weder im November und Dezember 2020 noch im Januar 2021 einen Termin.