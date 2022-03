Essen Gelsenkirchen: Die besten Frühstückscafés im Überblick

Essen in Gelsenkirchen: Im Altstadtcafé Georgs wird das große Frühstück auf Etageren serviert. Ricarda Wenzel zeigt, was drauf ist. Wir haben die besten Frühstücks-Cafes in einem Überblick gesammelt.

Wo gibt es das leckerste Frühstück in Gelsenkirchen? Wer hat schon früh auf, damit es auch vor der Arbeit noch möglich ist, lukullisch aufzutanken? Und wo kriegt auch der Langschläfer oder Schichtarbeiter am Nachmittag noch ein tolles Frühstück serviert? Wir haben Tipps gesammelt und eine Übersicht – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – über Frühstücksangebote im Gelsenkirchener Norden und Süden zusammengestellt.

Essen im Gelsenkirchener Norden: Hier gibt es Frühstück

Crêperie

Um wirklich gemütlich in den Tag zu starten, bietet sich im liebevollen Design aus Omas Zeiten die „Crêperie“ an der Hagenstraße 36 in Buer an. Zwischen Ornament-Tapeten, Kohle-Herd, alten Fotos und Pendeluhr lässt sich das Rührei mit Brötchen auf Bistro-Stühlen besonders schön genießen. Kleines, mittleres und großes Frühstück in Varianten und Müsli oder auch gleich ein Crêpe zum Start in den Tag sind im Angebot – ab fünf Euro. Geöffnet Dienstag bis Freitag 9 bis 14 Uhr, samstags bis 18 Uhr, sonntags geschlossen.

Elunis Café

Wer es moderner, aber nicht zu kühl, mag, der ist bei Eluni gut aufgehoben. Das noch neue Café an der Maximilianstraße 2, in dem Kinder mit Spielzeug willkommen geheißen werden, lockt mit familienfreundlicher Atmosphäre und einer üppigen Frühstücks-, Brunch- und Kuchenkarte, serviert auf handgefertigtem Keramikgeschirr aus Portugal. Neben Standard-Frühstück, Avocado-Bagel, Gemüse- oder Obstteller kommen auch Freunde deftiger Kost auf ihre Kosten beim Englischen Frühstück mit gebratenem Bacon, Spiegeleiern, Würstchen, gebackenen Bohnen und gegrilltem Gemüse. Ein Hit sind auch recht mächtige Pancakes. Hausgemachte Kuchen von Mama serviert Wirtin Denisa Contra täglich frisch. Geöffnet Dienstag bis Sonntag ab 9 Uhr.

Raststätte Resser Mark

Wer morgens um drei Heißhunger auf Rührei mit Speck und Kaffee in vielen Spielarten verspürt, wird an der Raststätte Resser Mark Nord an der Brauckstraße 160 fündig. Rund um die Uhr gibt es dort Frühstück, und zwar täglich. Allerdings bekanntlich nicht gerade zu Schnäppchenpreisen. 6,99 Euro kostet hier das nächtliche Rührei inklusive Kaffee.

Wolterhof

Ein sehr anderes Konzept fährt der Wolterhof, fast nebenan, an der Middelicher Straße 194. Täglich außer montags gibt es hier ab 11 Uhr Frühstück mit selbst gebackenem Dinkel-, Roggen- und Schwarzbrot, Brötchen, hausgemachten Marmeladen, Wurst, Käse und mehr nach Wunsch. Wem es gut geschmeckt hat, der kann im angeschlossenen Hofladen das meiste aus eigener Herstellung für daheim erstehen. Geöffnet dienstags bis sonntags ab 11 Uhr.

Albring-Rüdel

Im Stil des klassischen Kaffeehauses bewirtet das Café Albring-Rüdel seit Jahrzehnten seine Gäste. Das Beliebteste ist hier das „Gourmet-Frühstück“ mit Orangensaft und Fleischsalat zu 7,90 Euro, ohne Heißgetränk. Wer hier samstags vor oder nach dem Marktbesuch frühstücken möchte, sollte unbedingt einen Tisch reservieren unter 0209 31550. Geöffnet ab 8.30 Uhr.

Gelsenfruits

Gelsenfruits an der Ophofstraße 19 setzt auch beim Frühstück auf Vitaminkicks und Frische. Der Renner sind die Avocado-Bagel, aber auch Smoothies, Bowls und Wraps haben sich als frühstückstauglich erwiesen. Alles wird sichtbar frisch zubereitet. Wer auf Süßes nicht ganz verzichten mag, ist bei Waffeln und Waffel-Pommes sicher gut bedient. Den Brunch gibt es pandemiebedingt aktuell nur „to go“, und zwar einmal im Monat. Geöffnet Dienstag bis Samstag 10 bis 15 Uhr.

Essen in Gelsenkirchen: Laura Lange und André Kulla setzen im Café Gelsenfruits auch zum Frühstück auf Vitaminkicks mit Bowls, Smoothies ohne Zucker und Sandwiches. Aktuell der Renner ist der Avocado-Bagel. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Museumscafé Pirandello

Im Museumscafé Pirandello am Kunstmuseum, Horster Straße 5, gibt es italienische, französisches und westfälisches Frühstück. Besonderheiten hier: „Arme Ritter“ und „Bruschetta Amore“ mit Lachs und Buffetgemüse (11 Euro je Person). Geöffnet Dienstag bis Freitag ab 10.30 Uhr, samstags ab 10 Uhr.

Toros Bäckerei

Für den kleinen Geldbeutel geeignet: Toros Bäckerei an der Polsumer Straße 180 in Hassel mit einem kompletten Frühstück mit einer Tasse Kaffee, Ei, Wurst, Käse, Tomate und Konfitüre zu 5,50 Euro. Frühstück ab 6 bis 12.30 Uhr.

Buer 1

Ein sehr besonderes Frühstück gibt an der Buer-Gladbecker Straße 1 im Buer 1. Bagel, Pita, Obst, Tee aus dem Samowar, Oliven, Rohkost und Dips servieren hier die Geschwister Merve und Mustafa im ehemaligen Deutschen Haus. Eine Spezialität sind die Pisi, in Öl ausgebackene, hausgemachte Brötchen, die Marmelade ist hausgemacht. Frühstück täglich von neun bis zwölf Uhr.

Essen in Gelsenkirchen: Die Geschwister Merve und Mustafa Erenel betreiben das „Café Buer 1“. Bagel und Pisi – in Öl ausgebackene Brötchen – sind hier auch zum Frühstück eine Spezialität – unter anderem. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Marifet

Bei Marifet an der Rottmannsiepe 2 gibt es ein spektakuläres Frühstücksbuffett mit sechs verschiedenen warmen Speisen vom Rührei über diverse Gemüsezubereitungen bis zu Nudeln, dazu stehen Simit, Fladenbrot, Börek und Brötchen bereit, eine Vitrine mit Salaten, Käse, und diversen Wurstsorten ergänzt das Angebot. Kaffee oder Tee sind inklusive bei insgesamt 9,90 Euro pro Person. Geöffnet täglich ab 8.30 Uhr, Frühstück bis 12 Uhr, (sonntags bis 13 Uhr).

Schloss Berge

Das Frühstücksangebot des Restaurants im Schloss Berge „fürstlich“ zu nennen, ist noch untertrieben. Vom Frühstück „Georg von Boenen“ mit üppiger Brot-, Käse-, Eier- und Wurstauswahl plus Obst und Kaffee zu 17,50 Euro bis zur „Grafen von Limburg“-Kollektion mit Wachtelspiegeleiern auf Südtiroler Schinken, Seeteufelmedaillons und Angus-Filets als Ergänzung des Boenen-Angebots (45 Euro je Person) darf hier täglich ab sieben Uhr geschlemmt werden. Tischreservierung unter 0209 17740.

Essen im Gelsenkirchener Süden: Hier gibt es Frühstück

Café Barock

Das Café Barock in Gelsenkirchen-Feldmark trägt seinen Namen nicht zufällig; das Ambiente erinnert durchaus an die Gelsenkirchener Variante der Epoche. Das Team an der Fürstinnenstraße 32 serviert Frühstück in vielen Spielarten. Neben dem Standardangebot gibt es Ruhrpottstullen zu vier Euro, von „Vital und gesund“ zum Start in den Tag mit Obst, Quark und Müsli zu 7,50 Euro bis zum schmaleren Seniorenfrühstück (4,50 Euro) reicht die Palette. Die „Café Barock“-Variante für zwei Personen zu 24 Euro bringt neben den Standards Orangensaft, Lachs, eine Käseauswahl und Müsli auf den Tisch. Geöffnet täglich außer sonntags ab 8 Uhr.

Bäckerei König

Frühstücken wie im heimischen Wohnzimmer, mit hausgebackenem Sauerteig-Brot oder Brötchen, selbst gemachten Marmeladen, die ebenso wie das Brot glasweise vor Ort zu kaufen sind: Das ist die Spezialität der Traditionsbäckerei König in Rotthausen an der Achternbergstraße 43. Schon ab 5.30 Uhr öffnet der Meister die Türen zum Laden und dem kleinen Café mit gemütlichem Interieur.

Altstadtcafé Georgs

Essen in Gelsenkirchen: Wer süß in den Tag starten möchte, findet im Altstadtcafé auch morgens schon zum Frühstück eine frisch bestückte Kuchentheke. Foto: Lukas Claus / FUNKE Foto Services

Ein inklusives Team des Sozialwerks St. Georg verwöhnt jetzt die Gäste im Altstadtcafé an der Robert-Koch-Straße 3. In freundlich-hellem Ambiente gibt es ganztägig Frühstück, von „Georgs Eiffelturm“ mit Croissant und Milchkaffee zu 4,90 Euro bis zum Frühstück für zwei zu 12,90 pro Person, serviert auf zwei dreistöckigen Etageren mit Brot, Brötchen, Süßgebäck sowie diversen Käse- und Wurstwaren, Rührei, Bacon, Mett und vielem mehr. Auch individuelle Zusammenstellungen in allen denkbaren Kombinationen inklusive glutenfreiem Brot sind möglich. Das Kuchenbuffet aus eigener Backstube (ebenso wie das Brot) wird täglich frisch bestückt. Geöffnet ab 8 Uhr.

Café Extrablatt

Im Café Extrablatt an der Arminstraße 1 erwarten Frühstückfans – auch aktuell in Pandemiezeiten – sowohl À-la-carte-Angebote als auch ein Frühstücksbuffet. Montags bis samstags ist dieses üppig bestückt für 9,95 Euro zu haben, an Sonn- und Feiertagen mit aufgestocktem Angebot inklusive Lachs, warmen Speisen von Pizza über Nudeln bis zu Gemüsetellern für 12,95 Euro. Geöffnet ab 8 Uhr, Frühstück bis 12 Uhr, sonntags 9.30 bis 14 Uhr.

Café Faber

Große Fensterfronten, bei schönem Wetter Außen-Sitzplätze und eine freundliche Bedienung erwartet Gäste im Café Faber, Hauptstraße 2-4. „Süß und schnell“ mit Croissant und Kaffe nach Wahl ist zu 4,40 Euro zu haben, der große „Starter“ zu 9,20 Euro. Aktuell ist das Avocado-Frühstück mit Serranoschinken oder Camembert und einer Kaffeevariante nach Wahl das Highlight. Zu den Brötchen auf der Karte gibt es Brot als Extra zum probieren, das bei Gefallen auch vor Ort zu kaufen ist. Kuchen und Brot sind zum Teil hausgemacht, die Konfitüren – serviert im Glasschälchen – ebenfalls. Geöffnet Dienstag bis Sonntag ab 8 Uhr.

Stadtbäckerei Gatenbröker

Ideal für Frühaufsteher ist das Angebot im Café der Stadtbäckerei Gatenbröker im Iduna-Hochhaus an der Ebertstraße 20. Ein kleines Frühstück mit zwei Brötchen einer Scheibe Brot Nutella, Konfitüre Butter, Salat und Gurke gibt es hier für 4,40 Euro, das Rührei ab 2,40 Euro. Geöffnet montags bis freitags ab 6 Uhr, sonntags ab 7 Uhr.

Graziella

Auf der Karte dieser Eisdiele mit besonderem Kuchenbuffet an der Ebertstraße 9 gibt es nur Standard-Frühstück, eine Nachfrage bei der Chefin lohnt aber. Cornetti, Parmaschinken, Tomate-Mozarella und Piadina (nach Wunsch gefülltes, italienisches Fladenbrot) gibt es auf Nachfrage. Geöffnet täglich ab 9 Uhr, Freitag bis Sonntag ab 10 Uhr. Frühstück gibt es, solange der Vorrat reicht.

Café del Sol

In Sichtweite zum Justizzentrum mit Parkplätzen am Haus empfängt das Café del Sol an der Dessauerstraße 21 die Gäste. In der Woche gibt es Frühstück à la carte ab 2,90 Euro mit Croissant, Konfitüre und Butter bis zum Angebot für den XXL-Hunger zu 18,90 Euro mit allem. Das Frühstücksbuffet zu 10,90 Euro wird samstags von 9 bis 13 Uhr bestückt, ein Brunch-Buffet gibt es nur sonn- und feiertags von 9 bis 14 Uhr zu 15,90 Euro. Geöffnet täglich ab 9 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen