Frisierte Mofa, Senior unter Drogen: Polizei stoppt Fahrer

Bei Verkehrskontrollen in Gelsenkirchen ist die Polizei am Donnerstag, 6. Mai, auf einen jungen Mofa-Fahrer (21) gestoßen, dessen Maschine dreimal so schnell ist wie erlaubt. Außerdem beendeten Beamte die Drogenfahrt eines aggressiven Seniors (68).

Ergebnis nach Polizei-Testfahrt: Mofa des Gelsenkircheners schafft mehr als Tempo 60

An der Consolstraße in Bismarck wurden Beamte am Donnerstag gegen 21. 50 Uhr auf den 21-jährigen Gelsenkirchener aufmerksam, weil er mit seinem Mofa verbotenerweise im Consolpark unterwegs war. Bei einer Testfahrt durch die Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass das Mofa locker Geschwindigkeiten über 60 Stundenkilometer erreichen kann. Die Maschine wurde stillgelegt, was den jungen Mann ohne Führerschein wütend machte. Er beleidigte die Beamten und zeigte sich aggressiv, daher durfte er sich im Polizeigewahrsam beruhigen.

Aggressiv war auch der Fahrstil eines 68-jährigen Gelsenkirchener, den Polizeibeamte zuvor am Donnerstag um 10.15 Uhr an der Hattinger Straße in Rotthausen stoppten. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest fiel positiv aus. Deshalb kam der Mann zwecks Blutprobe mit zur Wache. Dort wurde auch eine Anzeige erstellt.

Ähnlich erging es einem Kleinkraftradfahrer auf der Ringstraße in Bulmke-Hüllen, der am Donnerstag um 21.55 Uhr angehalten und überprüft wurde, weil er auffallend langsam fuhr. Auch hier schlug ein Drogentest an. Weil er zudem nur einen Mofa-Führerschein vorweisen konnte, bekam er neben auch eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

