Frischzellenkur für den Gelsenkirchener Jugendraum „Paule“

Gelsenkirchen-Horst. Die Evangelische Epiphanias-Kirchengemeinde saniert den Kinder- und Jugendraum in Horst. Was für den Neustart trotzdem noch fehlt.

Kinder- und Jugendarbeit: Was nach viel Pädagogik klingt, hat in der Evangelischen Epiphanias-Kirchengemeinde am Standort Horst eine ganz buchstäbliche Bedeutung bekommen. Denn Ehrenamtliche renovieren derzeit das „Paule“, einen Raum für Kinder und Jugendliche ab etwa sechs Jahren. Viel Zeit, Mühe und Geld sind schon investiert worden in den Bereich unterhalb des Paul-Gerhardt-Hauses an der Industriestraße. Aber ohne eine weitere Finanzspritze von rund 7500 Euro können die Arbeiten nicht fertiggestellt werden.

„In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde bereits viel Geld in Drainagen- und Pumpenanlagen investiert, um das drückende Grundwasser und Überflutungen bei Unwettern zu vermeiden bzw. in den Griff zu bekommen“, berichtet Mit-Initiatorin Vera Grimm. Mittlerweile haben die Mitarbeitenden das „Paule“ sogar selber entkernt.

Gelsenkirchener renovieren den Treffpunkt für Kinder und Jugendliche von Grund auf

Die Liste der abgehakten Arbeiten, sie ist lang: ein neuer Fußboden, neue Heizungskörper und -leitungen, neue Fenster, neue Elektrik-, Putz- und Malerarbeiten, neue Türen und -zargen. Die alten Einbauschränke wurden durch moderne Sideboards und Wandkonsolen ersetzt.

Möglich war dies dank des Engagements vieler bei den Altpapiersammlungen; auch das Jugendreferat beteiligte sich mit einem Zuschuss, zudem gingen großzügige Privatspenden ein, so Vera Grimm. „Dafür sind wir sehr dankbar.“ Um Geld zu sparen, wurden einige Arbeiten in Absprache mit den jeweiligen Firmen in Eigenregie erledigt.

„Leider ist immer noch eine Deckungslücke von 7500 Euro zu schließen“, sagt Vera Grimm und hofft auf weitere Spenden, um die Arbeiten noch in diesem Jahr zum Abschluss zu bringen. Dann sollen die Kinder und Jugendlichen endlich wieder ihren „eigenen“ Raum als Anlaufstelle für Treffen, kleinere Konzerte, Feiern etwa zu Halloween und fürs Ferienprogramm erhalten. „Wenn Corona es erlaubt, gibt’s ein großes Einweihungsfest“, verspricht sie. Mail-Kontakt: ge-kg-epiphanias@kk-ekvw.de

