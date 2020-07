Fridays for Future demonstriert gegen Kohleausstiegsgesetz

View this post on Instagram

Morgen demonstrieren wir um 15:30 vor dem Hans-Sachs-Haus in #gelsenkirchen gegen das #kohleausstiegsgesetz der Bundesregierung. Sollte es so durchkommen, würde Deutschland damit das Pariser Klimaabkommen missachten! Daher kommt vorbei und zeigt, dass wir das nicht zulassen! (Bitte denkt an einen Mundschutz, der Mindestabstand auf der Demo wird gewährleistet) #Kohleausstieg #fridaysforfuture